В Подмосковье нашли обглоданные кошками тела мужчины и женщины

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В подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили тела мужчины и женщины, обглоданные кошками. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
По данным собеседника агентства, 26 февраля двух человек со следами обморожения нашли в строительном вагончике. Погибших обнаружил знакомый, который пришел в гости через две недели после последней встречи.
«Трупы были частично поедены кошками, находящимися в данном вагончике», – рассказал источник.
До этого сообщалось, что село девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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