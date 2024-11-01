В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусах в некоторых телеграм-каналах

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Злоумышленники стали активно распространять вирус-троян, пряча вредоносное программное обеспечение в телеграм-каналах на тему трейдинга и финансов. Затем с помощью этой шпионской программы они получают доступ к конфиденциальным данным.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы отчёта экспертов Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского». Хакеры-мошенники прикрепляют вирусные файлы и архивы к постам в телеграм-каналах, посвящённых, например, торговле валютой. Они, как правило, имеют расширения типа .lnk, .com и .cmd.
Если пользователь попытается открыть эти файлы, на его устройство тут же загрузится вредоносное программное обеспечение, а именно вирус DarkMe. Эта шпионская программа позволяет удалённо выполнять команды, поступающие с сервера злоумышленников, а также воровать данные и информацию.
Чтобы обезопасить себя от потенциальных онлайн-угроз, специалисты «Лаборатории Касперского» советуют пользователям установить на гаджет антивирусную программу от надёжного поставщика, а также постоянно повышать уровень компьютерной грамотности.
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Если пользователь попытается открыть эти файлы, на его устройство тут же загрузится вредоносное программное обеспечение, а именно вирус DarkMe. Эта шпионская программа позволяет удалённо выполнять команды, поступающие с сервера злоумышленников, а также воровать данные и информацию.
Чтобы обезопасить себя от потенциальных онлайн-угроз, специалисты «Лаборатории Касперского» советуют пользователям установить на гаджет антивирусную программу от надёжного поставщика, а также постоянно повышать уровень компьютерной грамотности.
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Александр Бойцов