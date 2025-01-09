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В лагерях Подмосковья зимние каникулы провели свыше 5 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более 5 тысяч детей отдохнули на зимних каникулах в 29 лагерях Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.


«Этой зимой в Подмосковье работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тысяч детей. (…) Сейчас начался очередной учебный модуль, и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в подмосковных детских лагерях разрабатывают свою программу на каждую смену. В зависимости от погоды, возраста ребят и их интересов им предлагаются различные развлечения как в помещениях, так и на свежем воздухе. К примеру, в помещениях дети могут играть в аэрохоккей и биллиард, плавать в бассейне и посещать мастер-классы, а на улице — кататься на лыжах, коньках или играть в снежки.

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