Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино

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Американского рэпера Nelly арестовали в казино штата Миссури после выигрыша. Об этом сообщает TMZ.
По словам адвоката артиста Скотта Розенблюма, музыкант сорвал джекпот в казино, после чего находившийся в зале сотрудник правоохранительных органов заинтересовался его документами. Проверка показала, что полицейские имели действующий ордер на арест Nelly из-за отсутствия страховки автомобиля.
Также в вещах исполнителя были найдены наркотические вещества. На сегодняшний день официальное обвинение предъявлено не было. Отмечается, что ранее Nelly уже посещал это казино и не подвергался проверке документов.
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