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Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино

Американского рэпера Nelly арестовали в казино Миссури после выигрыша
08 августа 2024, 12:21
Фото: iStock/nazarovsergey

Фото: iStock/nazarovsergey

Американского рэпера Nelly арестовали в казино штата Миссури после выигрыша. Об этом сообщает TMZ.


По словам адвоката артиста Скотта Розенблюма, музыкант сорвал джекпот в казино, после чего находившийся в зале сотрудник правоохранительных органов заинтересовался его документами. Проверка показала, что полицейские имели действующий ордер на арест Nelly из-за отсутствия страховки автомобиля.

Также в вещах исполнителя были найдены наркотические вещества. На сегодняшний день официальное обвинение предъявлено не было. Отмечается, что ранее Nelly уже посещал это казино и не подвергался проверке документов.

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#наркотики
#проверка
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#арест
#обвинение
#музыкант
#полицейские
Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»
Отец Айшат Магомедововой Гасан объяснил ее избиение необходимостью
08 августа 2024, 11:59

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Отец похищенной в Москве дагестанки Айшат Магомедововой Гасан заявил, что избил дочь, поскольку «другого выбора у него не было». Об этом пишет «Регнум».
По словам Гасана Магомедова, его «довели» до избиения дочери. Свои действия он оправдал словами «в тот момент нам уже деваться некуда было».

Мужчина рассказал, что он вспылил, так как думал, что его дочь попала в плохую компанию. Родители совершеннолетней Айшат Магомедовой приехали за ней из Дагестана и силой увезли домой, после того как девушка съехала от них. Айшат переехала, потому что более не могла терпеть нападки от живших с ней родственниц.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дагестан
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Голый мужчина с нацистской символикой кричал про Курск в Петербурге
В Петербурге задержали голого мужчину с нацистской символикой
08 августа 2024, 11:51

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге полицейские задержали голого мужчину с нацистской и украинской символикой, который устроил перформанс в центре города. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошёл накануне, 7 августа. 36-летний мужчина, находясь в ресторане «Вкусно и точка», начал выкрикивать «свобода Курску» и проукраинские лозунги. В этот момент он был абсолютно голым.

Очевидцы вызвали полицию, после чего дебошира задержали.

В отношении петербуржца, доставленного в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении за демонстрацию нацистской символики.

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#полиция
#инцидент
#курская область
#украина
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Мигрант запер россиянку в подвале дома и изнасиловал
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома
08 августа 2024, 11:49

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Инцидент произошёл на улице Тверской. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина изнасиловал в подвале дома женщину. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили там 45-летнюю пострадавшую. Скорая помощь доставила её в больницу, где женщине оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.

Мужчина был задержан, им оказался 35-летний мигрант. По данным следствия, иностранец обманным путем заманил жертву в подвальное помещение жилого дома и запер дверь. Угрожая, он изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. В отношении мигранта возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Было установлено, что потерпевшему, проходящему военную службу по контракту, в связи с получением ранения была начислена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей. Банковскую карту он отдал своей девушке, которая сняла с неё 2,7 млн рублей и потратила вместе со своим сожителем.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#мигрант
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#девушка
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Московскую школьницу госпитализировали с ожогами после лазерной эпиляции
08 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/photographer

Московскую школьницу госпитализировали после лазерной эпиляции, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».
Отмечается, что в прошлые выходные 16-летняя девушка записалась на лазерную эпиляцию в салон красоты «Вектор» около метро «Университет». Однако на процедуре вместо удаления волос ей прожгли кожу.

Школьницу экстренно госпитализировали. Она провела несколько дней в хирургическом отделении больницы им. Сперанского. Врачи диагностировали у неё ожоги первой и второй степени.

В настоящее время девушка восстанавливается дома и наблюдается у врачей в поликлинике.

Родители пострадавшей рассказали, что в салоне действовала акция на процедуру с александритовым лазером. Стоимость, согласно ей, составляла семь тысяч рублей. После случившегося администрация салона отказалась возвращать деньги и просто «послала» школьницу. Теперь семья будет добиваться компенсации.

На запрос канала администрация салона ответила тем, что у девушки якобы была незначительная реакция, которая находится в пределах допустимой нормы. По их словам, обычно такое проходит за 5-7 дней.

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#москва
#госпитализация
#салон красоты
#инцидент
#ожоги
#компенсации
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Прогуляла с любовником: В ЛНР возлюбленная участника СВО украла с его карты 2,7 млн рублей
Девушка участника СВО из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей
08 августа 2024, 11:22

Фото: iStock/blinow61

Девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Об этом пишет «‎Комсомольская Правда» со ссылкой на прокуратуру.
В краже денег в особо крупном размере обвиняется 22-летняя жительница Луганска и 28-летний мужчина. Было установлено, что потерпевшему, проходящему военную службу по контракту, в связи с получением ранения была начислена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей.

Банковскую карту он отдал своей девушке, которая вместе со своим сожителем сняла с неё 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

Ранее в одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#дело
#уголовное дело
#мужчина
#происшествия
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Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку
Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков Марию Дапирку
08 августа 2024, 11:22

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку для отбытия наказания на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Местные власти передали россиянку особому конвою для транспортировки в РФ при участии представителей генконсульства. Весной 2015 года Народный суд Хошимина приговорил девушку к пожизненному заключению.

Марию Дапирку задержали в аэропорту Вьетнама в 2014 году. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике обнаружили порядка 3 кг наркотиков. За данное правонарушение во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

По словам Дапирки, она не знала о кокаине в ее багаже, поскольку чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде. Нигерийский наркоторговец, который и оказался другом россиянки, неоднократно обманывал девушек подобным способом.

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#суд
#мвд
#смертная казнь
#рф
#вьетнам
#наркотики
#туристы
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Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД оставили семьи с арестованными счетами
РИА Новости: экс-сотрудники МВД сбежали из РФ от семей с арестованными счетами
08 августа 2024, 10:35

Фото: iStock/Mikhail Ognev

Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, оставив в России семьи с арестованными счетами. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что Сатюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в их получении. При этом Сатюков был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Согласно информации источника, размер взятки составляет порядка пяти миллиардов рублей. Примечательно, что данная сумма является рекордом в истории ведомства.

Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.

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#суд
#фсб
#следствие
#активы
#взятка
#мвд
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Мужчина обнаружил труп знакомой в окровавленной квартире в Петербурге
08 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Помимо этого, из квартиры были изъяты необходимые улики, а именно: телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#полиция
#происшествия
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Станцию метро «Волгоградский проспект» закрыли для входа и выхода по требованию полиции
Станцию метро «Волгоградский проспект» в Москве закрыли по требованию полиции
08 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/spacedrone808

Станция «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции. Об этом информирует департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.
Уточняется, что поезда проезжали станцию без остановки. По предварительной информации, станцию проверяли из-за запаха гари.

Согласно данным РИА Новости, в настоящее время станцию «Волгоградский проспект» открыли для пассажиров.

Ранее сообщалось, что график движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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