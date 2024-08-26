В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии

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В Ростовской области в ИК-14 один из заключённых организовал незаконные азартные игры. По этому факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ТАСС.
«УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУФСИН России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр на территории ИК-14. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ», — поделились в издании.В ведомстве уточнили, что организатором игр стал один из заключённых. Он вёл списки игроков, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета других участников.
На территории колонии обнаружили игральные карты, фишки, мобильный телефон, sim-карты и другие предметы.
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