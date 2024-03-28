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ВСУ охватила «эпидемия игромании»

Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ
28 марта 2024, 14:00
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что солдаты украинских войск страдают от «эпидемии игромании». Об этом сообщает «Страна.ua».
Гончаренко рассказал, что военнослужащий после получения денег за службу тратит всю сумму в онлайн-казино или на ставках. По мнению депутата, данная проблема уничтожает моральное состояние солдат, поскольку из-за нехватки средств у людей появляются долги и еще большие проблемы.

Гончаренко отметил, что подобным страдают 9 из 10 украинских военных. Заявления депутата подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.


Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live» выразил обеспокоенность проблемой зависимости от наркотиков среди украинских военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Военэксперт Матюшин: Вооружения РФ приносит противнику немало проблем
28 марта 2024, 15:16

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что работа российских вооружений приводит к большим потерям противника в зоне спецоперации на Украине.
«Работа наших «Искандеров» и других видов вооружения приносит немало проблем противнику, в том числе и в потерях среди их высших офицеров. Достаточно вспомнить довольное большое количество наших ударов в Красногоровке, после чего пошли слухи о гибели Сырского», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.

Он отметил, что в том числе и для натовских специалистов, которые едут помогать ВСУ, в зоне спецоперации не будет спасения от российских вооружений.

До этого RT опубликовал фильм о военном корреспонденте Андрее Филатове и его работе на линии фронта. Сам герой фильма поделился, что не может оставаться в стороне, поэтому находится рядом с нашими бойцами.

Ранее стало известно, что Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины.


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#военные
#армия
#армия россии
#вооружения
#рф
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В Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах
Economist: новой границей Украины может стать нынешняя линия фронта
28 марта 2024, 14:37

Фото: iStock/alzay

В Киеве опасаются того, как могут измениться границы Украины. Об этом сообщает The Economist.
В материале издания говорится, что Киев опоздал с усилением оборонительных рубежей. Украинские власти продолжают мечтать о новом контрнаступлении, а также опасаются того, что нынешняя линия фронта станет новой границей государства, которая лишит его большей части выхода к морю.

По мнению авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский боится, что именно эта новая граница войдет в основу будущих мирных переговоров.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. При этом, по мнению Риттера, никаких перспектив для киевских властей в дальнейшем не предвидится.

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#киев
#украина
#всу
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Российские военные ударом дрона уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ
Рогов: ВС РФ уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ при выгрузке
28 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что ВС РФ нанесли удар во время выгрузки вооружения и боеприпасов. По данным Рогова, уничтожены по меньшей мере два вагона, после чего долго было слышно, как детонировали снаряды.

Таким образом, Рогов пояснил, что данный удар позволит прервать снабжение украинских войск на передовых позициях линии соприкосновения.

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#новости
#всу
#вс рф
#вооружения
#удар
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Ганчев сообщил о большом скоплении западной техники ВСУ под Харьковом
28 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинские войска сосредоточили большое количество западной техники под Харьковом. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что в области наблюдаются большие скопления техники, в основном, западного образца, и боеприпасов. Также военные возводят на территории региона фортификационные сооружения.

При этом российская разведка оперативно устанавливает места хранения этой техники и наносит по ним удары.

Ганчев подчеркнул, что ВСУ понимают неизбежность освобождения российскими военными этого региона, поэтому пытаются всеми способами готовиться к предстоящим боям.

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#харьков
#техника
#всу
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#спецоперация
#вс рф
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ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ
28 марта 2024, 13:51

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Харькову и уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также наёмников «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом представители российского подполья сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ночь на 28 марта ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам в Харькове и области. В результате были уничтожены 50 украинских военнослужащих, в числе которых были боевики РДК*, готовившие новое нападение на Белгородскую область.

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*запрещённая в России террористическая организация
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«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: СВО может завершиться в этом году
28 марта 2024, 13:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об обстановке на фронте и продвижении российской армии.
Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей российских военных на Белогоровском направлении в ЛНР является не дать ВСУ расслабиться и нанести удар по силам ВС РФ. Следующим этапом станет Григоровка, добавил военный в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Также ожидается хороший результат на Артёмовском направлении. Там продвижение идёт медленнее, но успехи предвидятся.

Российские военные значительно продвинулись у Клещеевки, взяв очень большой участок, добавил Алаудинов.

По словам командира, нынешние действия Украины и США являются агонией из-за бессилия и неудач на фронте.

В заключение он добавил, что спецоперация может быть завершена уже в этом году.

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#спецоперация
#вс рф
#военные
#всу
#конфликт
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В Госдуме рассказали о расследовании преступлений Украины против детей
Кузнецова: ВСУ за месяц убили 6 детей и ранили 16
28 марта 2024, 12:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские военные примерно за месяц убили шесть детей и ранили ещё 16. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
Она подчеркнула, что с конца прошлого года от действий ВСУ погибло 19 детей, ранены 41.

Кузнецова рассказала, что украинские военные начали применять новую тактику. Они с помощью беспилотников разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования недалеко от гражданских объектов или по пути следования городского общественного транспорта. Таким образом из-за взрыва 10 марта в посёлке Луганское ДНР погиб ребёнок.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса.

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#госдума
#расследование
#дети
#украина
#преступление
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В Киеве не исключили угрозу попыток проникновения в город ДРГ
28 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Киевские власти не исключили угрозу попыток проникновения в город диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и активизации «вражеских агентов». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее французская газета Express сообщала, что в результате ударов Вооружённых сил России по стратегическим объектам без света остался весь Харьков. Отмечалось, что десятки российских ракет и беспилотников атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Местный чиновник, имя которого не было указано, подчеркнул, что это был самый мощный удар с начала спецоперации.

Напомним, что удары по стратегическим объектам на территории Украины последовали после атаки ВСУ на Крымский мост в 2022 году.

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#вс рф
#спецоперация
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МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ
28 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный врач с позывным «Велес» смог перехватить управление танком и помешать прорыву ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации источника, противник пытался совершить прорыв к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Сообщается, что врач занял место командира танка и вел огонь прямой наводкой по подразделениям украинских войск.

После этой атаки ВСУ понесли серьезные потери, в результате чего им пришлось отступить.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Он также отметил, что в настоящее время панические настроения преобладают в рядах противника.

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