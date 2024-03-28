ВСУ охватила «эпидемия игромании»

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что солдаты украинских войск страдают от «эпидемии игромании». Об этом сообщает «Страна.ua».
Гончаренко рассказал, что военнослужащий после получения денег за службу тратит всю сумму в онлайн-казино или на ставках. По мнению депутата, данная проблема уничтожает моральное состояние солдат, поскольку из-за нехватки средств у людей появляются долги и еще большие проблемы.
Гончаренко отметил, что подобным страдают 9 из 10 украинских военных. Заявления депутата подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live» выразил обеспокоенность проблемой зависимости от наркотиков среди украинских военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Гончаренко отметил, что подобным страдают 9 из 10 украинских военных. Заявления депутата подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.
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Екатерина Коршунова