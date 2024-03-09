В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера

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В Латвии задержан телемастер, который помогал настраивать российские каналы местным жителям.
По данным Delfi, мастер оказал помощь по крайней мере 181 человеку в небольшом населенном пункте Ницгале.
При обыске у мужчины обнаружили оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы до трех лет, общественными работами или штрафом.
Также за использование незаконных телесистем зрителей телеканалов могут оштрафовать на суммы до 700 евро.
Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, включая овощи, фрукты и орехи.
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При обыске у мужчины обнаружили оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы до трех лет, общественными работами или штрафом.
Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, включая овощи, фрукты и орехи.
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Артем Кузьмин