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В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера

Delfi: телемастера в Латвии арестовали за настройку российских телеканалов
09 марта 2024, 19:47
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

В Латвии задержан телемастер, который помогал настраивать российские каналы местным жителям.
По данным Delfi, мастер оказал помощь по крайней мере 181 человеку в небольшом населенном пункте Ницгале.

При обыске у мужчины обнаружили оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы до трех лет, общественными работами или штрафом.


Также за использование незаконных телесистем зрителей телеканалов могут оштрафовать на суммы до 700 евро.

Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, включая овощи, фрукты и орехи.

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Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский запустили первую совместную коллекцию
09 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский объявили о запуске своей первой совместной коллекции под названием «Черные псы». Об этом они рассказали в Instagram*.
Название бренда присутствует на всех моделях, включая худи, футболки, джоггеры и носки, каждая из которых стоит $20 (примерно 1900 рублей). Канье Уэст опубликовал фотографию в толстовке бренда и объявил о начале продаж.

Напомним, что 14 декабря стало известно о начале сотрудничества российского стилиста ГошиРубчинского и рэпера Канье Уэста. Рубчинский и Уэст лично знакомы, и рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018 году Рубчинский по просьбе музыканта разработал эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

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#город
#дизайнеры
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Оскорбивший контрактников депутат вернулся с СВО
Депутат Дюков после скандала с контрактниками ненадолго съездил в зону СВО
09 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/vasile voicu

Депутат Вячеслав Дюков из красноярского горсовета, ставший объектом обсуждений после своих резких высказываний об участниках СВО, сам совершил кратковременную командировку в зону спецоперации на Украине. По его словам, он успешно выполнил все поставленные задачи за минимальное время, пишет сайт ngs24.ru.
Издание обратило внимание на пост депутата в социальных сетях, где он сообщил о подготовке гуманитарной миссии еще в январе. Теперь он вернулся домой, отметив, что все его задачи выполнены.

В середине февраля на заседании комиссии Дюков заявил, что за последний год в контрактники вступают преимущественно люди с проблемами, такими как алкоголизм, бездомность и преступное прошлое. Позднее он извинился за свои слова, объяснив, что хотел подчеркнуть необходимость патриотической мотивации, но выразился некорректно.

Через несколько дней он попросил спикера местного парламента освободить его от полномочий в связи с отъездом на СВО, а в конце месяца объявил о своем отъезде на Украину в зону боевых действий.

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#алкоголизм
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#сво
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Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах
09 марта 2024, 18:59

Фото: istockphoto.com/Konstik

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запуске генерального консульства России в Мале, Мальдивы.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. В тексте указа говорится о необходимости открытия генерального консульства в Мале, Мальдивская Республика.

Министерство иностранных дел должно утвердить штат работников дипломатической миссии в пределах установленных норм.

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#туризм
#михаил мишустин
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Российского студента арестовали из-за «проукраинского wifi»
«Осторожно, новости»: задержан студент в Москве из-за роутера с проукраинским лозунгом
09 марта 2024, 18:50

Фото: istock / Dzurag

В Москве арестовали студента колледжа по обвинению в экстремизме.
В телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что 22-летний студент установил wifi-роутер в своем общежитии и назвал созданную им сеть «Slava Ukraine». Полиция обнаружила эту сеть 6 марта и задержала владельца роутера по статье КоАП о публичном показе экстремистской символики, так как этот лозунг использовали украинские националисты.

Студент признал, что настроил роутер самостоятельно и был приговорен к 10 суткам ареста. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовное наказание. Роутер, использованный в правонарушении, был изъят.

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Стало известно о задержании в Киеве серийного маньяка
«Страна.ua»: в Киеве задержали убившего более восьми человек маньяка
09 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

В Киеве в начале января задержали мужчин, подозреваемого в причастности к не менее чем восьми убийствам.
Как сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», его арестовали 3 января после нападения на продавщицу цветов в Голосеевском районе Киева.

Мужчина признался в совершении этого преступления и сообщил, что нанес ей несколько ножевых ран. Позже стало известно о его причастности к восьми убийствам. Последним из них стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года.

По данным источника, в тот раз преступник преследовал свою жертву и атаковал ее камнем по голове.

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Военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России
Itamilradar: самолет Швеции впервые с ее вступления в НАТО пролетел около РФ
09 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/mikdam

Военный самолет Швеции совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы Российской Федерации. Об этом сообщает Itamilradar.
Воздушное судно впервые приблизилось к российской границе, однако незаконного пересечения допущено не было.

Уточняется, что полет был совершен 8 марта вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии.

Прежде сообщалось о приближении к российской границе трех французских самолетов. Су-27 ВКС РФ сопроводил судна и два истребителя ВВС Франции над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#швеция
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#рф
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«Здесь людей бросают на мясо»: пленный боец рассказал о призыве в ВСУ
09 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнопленный ВСУ сообщил, что был насильно призван в ряды армии. Видеозапись с его интервью опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Украинский боец по имени Вадим рассказал, что его остановили на блокпосте, затем сразу отвезли в военкомат.

После того, как военнопленный оказался на фронте, он пришел в ужас от того, что там некого менять.
«Мы заходили на позиции, а там менять некого. Те, кто там стояли, все разбежались. Мы там обнаружили четыре зарытых автомата, бронежилеты, рюкзаки», – рассказал Вадим.
Он также добавил, что командование ВСУ бросает бойцов «на мясо».

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#украина
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#сво
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«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР
«Искандер» в районе Покровска уничтожил два американских ЗРК «Patriot»
09 марта 2024, 17:52

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Среди систем ПВО, уничтоженных в ДНР ракетой ОТРК «Искандер-М», было два американских ЗРК Patriot.
Об этом 9 марта передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее Минобороны опубликовало видео попадания ракеты в украинскую технику, которую идентифицировали как ЗРС С-300. Кадры с последствиями удара показали, что были уничтожены три системы ПВО.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, способному поражать различные цели на значительном расстоянии.

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Дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области
Водитель ранен после удара ВСУ по грузовикам с углем в Харьковской области
09 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/aapsky

Один человек пострадал при атаке беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины на колонну грузовиков с углем.
Об этом 9 марта в своем Telegram-канале написал глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганцев.

По его словам, украинские боевики атаковали машины, доставлявшие уголь жителям области с помощью FPV-дронов и ракетной системы «Град». Один из водителей был ранен и госпитализирован.

Ганцев также заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, чтобы запугать мирное население.

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#запорожье
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