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Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков

Дипломат Зыков: Латвия пытается затруднить работу участков на выборах главы РФ
09 февраля 2024, 15:13
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Латвии не желают обеспечивать порядок по периметру избирательных участков в Риге, что говорит об их попытках создать трудности при проведении выборов президента России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране наблюдаются русофобские настроения и нападки на россиян. Вместе с этим появилось нежелание властей организовывать избирательные участки для проживающих в стране россиян. Всё это говорит о том, что Латвия намеренно создаёт трудности, посягая на конституционные права граждан России.

Зыков добавил, что российское посольство будет добиваться организации голосования на территории страны.

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#латвия
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Экономист Белов объяснил забастовки европейских фермеров
09 февраля 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Кандидат экономических наук, заместитель директора Института Европы РАН, завотделом страновых исследований, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов заявил, что причиной забастовок европейских фермеров является то, что у них забирают дотации.
«Они бастуют, так как у них отнимают то, к чему они привыкли за 70 лет. ЕС дотировал сельское хозяйство, в том числе за счёт средств из национальных бюджетов. Теперь этого их лишают. Но в каждой стране свои особенности. Там множество бюрократии, требований. Но фермеров это не устраивает. В результате первыми начали немцы, потом их поддержали партнёры, коллеги из других стран. Право у фермеров на протесты есть», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Белов.

При этом, он подчеркнул, что формы протестов во всех странах разные.

Ранее директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях протестов фермеров в Европе.

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#сельское хозяйство
#политолог
#протесты
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Политолог Светов: После интервью Путина отношение Запада к России не изменится
09 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным не изменит отношение Запада к нашей стране.
«У людей, которые находятся у власти, отношение к России не поменяется. Эти люди, начиная с президента США Джо Байдена и заканчивая руководителем Прибалтийских государств, видят одну задачу — нанести поражение России или не допустить нашей победы. Речь идёт не только об Украине, а о глобальном понимании вопроса, их цель сейчас — разделить Россию на несколько государств, чтобы суметь справиться с ней», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Что касается рядовых американских граждан, то им, скорее всего, будет интересно это интервью. Однако и в их сознании, считает эксперт, оно, скорее всего, мало что сможет изменить. При этом, он отметил, что важно не изменение отношения людей к нашей стране, а понимание ими мотивов поступков с нашей стороны.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также подтвердил, что политический истеблишмент Запада не изменит после этого своего отношения к России.

«Это не означает, что сейчас что-то изменится в американской политике. Более того, можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в США и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона. Но тем не менее, конечно, на какую-то часть западной общественности интервью может воздействовать», — прокомментировал в беседе с RT.

Специалист также назвал это интервью крупным медийным событием.

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#сша
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#интервью
#владимир путин
#россия
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Чубайс откроет в Израиле центр российских исследований
Чубайс запускает в Израиле научный проект по изучению России
09 февраля 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс запускает в Израиле центр российских исследований. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство».
Отмечается, что Чубайс сотрудничает с одним из университетов Тель-Авива. Там он разрабатывает проект о деятельности российских либералов. При подготовке к этому проекту он посетил Латвию и США, где встретился с исследователями, изучающими российскую историю.

При этом глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан в беседе с изданием подчеркнула, что не знает о создании Чубайсом центра российских исследований. Она подчеркнула, что к её центру этот проект не имеет никакого отношения.

Историк Юрий Слезкин отметил, что во время встречи с Чубайсом были затронуты различные мировые центры, занимающиеся изучением России. Политик отмечал, что очень заинтересован этой темой.

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#центры
#россия
#израиль
#исследование
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Политолог Блохин: Цель США— держать под контролем будущие элиты союзников
09 февраля 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил стремление США реализовать программу в Польше по углублению представления о Штатах желанием контролировать элиты страны.
«США делают ставку на самых амбициозных, на самых перспективных молодых людей, которые, скорее всего, займут посты в государственной машине польского государства. И очевидно, что ставка как раз на это молодое поколение. Цель простая — держать под контролем будущие элиты главных союзников США», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее стало известно, что посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.

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#сша
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#политика
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ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента РФ
09 февраля 2024, 15:04

Фото: istock / nemchinowa

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России. Информация размещена в официальном Телеграм-канале Центризбиркома.

В бюллетене ФИО кандидатов размещены в алфавитном порядке и напротив каждого будут размещена небольшая информация — год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, все сведения были согласованы с самими кандидатами.

В окончательной версии бюллетеня оказались четыре зарегистрированных кандидата – Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Фото: ЦИК

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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США намерены «выстроить надёжные отношения» с молодыми польскими лидерами
09 февраля 2024, 15:03

Посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.
Программа будет реализовываться посредством интерактивных проектов в «Американских пространствах» — поддерживаемые Госдепартаментом центров по всему миру, которые предоставляют свободный и открытый доступ для членов местных сообществ для знакомства со страной — в Польше.

«Основная аудитория «Американских пространств» в Польше для данной возможности финансирования — это перспективные лидеры в Польше возрастом от 15 до 35 лет, в том числе ученики старших классов и студенты вузов, а также молодые специалисты», — приводит RT текст соответствующего документа.

А тем временем на самих американцев произвело впечатление интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Многие в Сети выразили сожаление, что такой человек не руководит их страной.

«Владимир Путин преподаёт нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей и не знает, где он» — приводят argumenti.ru слова одного из американских пользователей.

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#сша
#владимир путин
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#польша
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Французский политик рассказал о последствиях интервью Путина для Запада
Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада
09 февраля 2024, 14:49

Фото: сайт Кремля

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу конфликта [на Украине]», — отметил Филиппо.
По мнению политика, если слушать только НАТО, это может привести к третьей мировой войне, так как на Западе все призывают безудержно помогать Украине любой ценой.

Он также обратил внимание, что хронометраж интервью позволил глубоко раскрыть затронутые проблемы, а глава РФ говорил прямо. Филиппо подчеркнул, что Путина было интересно слушать, так как он конкретно отвечал на заданные вопросы.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией
Путин заявил, что Зеленский имеет свободу вести переговоры с РФ
09 февраля 2024, 14:24

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией. Об это он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это», — заявил президент.
По словам российского лидера, глава киевского режима «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Именно за счет этого он одержал победу на президентских выборах с огромным преимуществом, отметил Путин.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#владимир путин
#интервью
#переговоры
#украина
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Глава МИД Венгрии призвал США обратить внимание на антисемитизм в своей стране
Сийярто ответил США: Не учите других, глядите на себя
09 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/domoskanonos

В своем выступлении перед спикером израильского Кнессета, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил рост антисемитских инцидентов в США и призвал Госдепартамент пересмотреть свою политику в отношении других стран.
Сийярто подчеркнул, что после начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество антисемитских проявлений заметно возросло, в том числе и в Соединенных Штатах, где он достиг аж 300 процентов.

«Только в США зафиксирован рост на 300 процентов. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах», — заявил дипломат. Он назвал Венгрию самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и пообещал Охану дальнейшую поддержку Израиля Венгрией.

Дипломат выразил надежду на то, что это заставит Госдепартамент пересмотреть свою риторику по поводу свободы вероисповедания в других странах. Сийярто также подчеркнул, что Венгрия остается самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и подтвердил готовность страны продолжить поддерживать Израиль.

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