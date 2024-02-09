Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков

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Власти Латвии не желают обеспечивать порядок по периметру избирательных участков в Риге, что говорит об их попытках создать трудности при проведении выборов президента России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
Зыков добавил, что российское посольство будет добиваться организации голосования на территории страны.
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