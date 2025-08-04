В Латвии началась проверка по заявлению семьи экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы
В Латвии началась доследственная проверка по заявлению семьи баскетболиста Яниса Тиммы, касающемуся его доведения до самоубийства. Об этом сообщила адвокат родственников Маргарита Гаврилова. Близкие Тиммы возлагают ответственность за это на его бывшую супругу Анну Седокову, сообщает RT.
Гаврилова охарактеризовала брачный договор спортсмена с Седоковой как «кабальный». Она добавила, что в правоохранительные органы Латвии и России были направлены заявления против певицы в связи со смертью спортсмена.
Напомним, 32-летний Тимма был найден мёртвым в Москве утром 17 декабря 2024 года, и, по имеющимся данным, он покончил с собой. 9 декабря суд расторг брак баскетболиста с Анной Седоковой, с которой он состоял в отношениях на протяжении четырёх лет. Спортсмен тяжело переживал разрыв отношений с певицей.
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