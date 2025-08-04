В Латвии началась проверка по заявлению семьи экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы

04 августа 2025, 15:23

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

В Латвии началась доследственная проверка по заявлению семьи баскетболиста Яниса Тиммы, касающемуся его доведения до самоубийства. Об этом сообщила адвокат родственников Маргарита Гаврилова. Близкие Тиммы возлагают ответственность за это на его бывшую супругу Анну Седокову, сообщает RT.