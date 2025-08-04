«Получила производственную травму»: Ольга Бузова вместе с сестрой оказалась в больнице
Ольга Бузова вместе с сестрой оказалась в больнице после вейксерфинга
Ольга Бузова вместе со своей сестрой Анной оказались в больнице. Как оказалось, сестра звезды получила травму во время вейксерфинга.
Попробовать себя в вейксерфинге девушки решили во время совместного отдыха. В один момент Анна упала и сильно ударилась ногой, из-за чего и пришлось обратиться к медикам.
«Совсем не планировали, но вечер мы провели вот так. Лапа моя получила производственную травму», — передает слова Ольги «Рамблер/новости».
Звезде пришлось успокаивать сестру и говорить ей, что скоро ей поможет врач. Сама Бузова призналась, что боялась перелома, но обошлось. Анне наложили два шва. Как иронично отметила Ольги: «до свадьбы заживет».