Кушанашвили о популярности Кадышевой среди молодежи: «Это цирк, ходят ради шоу»

04 августа 2025, 13:45

Кушанашвили заявил, что на концерты Кадышевой ходят лишь ради шоу

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Отар Кушанашвили заявил, что не удивлен возросшей популярностью Надежды Кадышевой среди молодежи. По его словам, которые приводит издание Kp.ru, на ее концерты ходят лишь ради шоу.





Еще в 90-е годы телеведущий считал, что музыка ансамбля «Золотое кольцо» была «не ко времени». Сейчас же 66-летняя певица «обрела вселенский успех» среди тех, кто хочет развлечений. По его мнению, для «тиктоковского поколения» ее выступления имеют «цирковой момент».

«Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», — пояснил журналист.