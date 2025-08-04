Кушанашвили о популярности Кадышевой среди молодежи: «Это цирк, ходят ради шоу»
Кушанашвили заявил, что на концерты Кадышевой ходят лишь ради шоу
Отар Кушанашвили заявил, что не удивлен возросшей популярностью Надежды Кадышевой среди молодежи. По его словам, которые приводит издание Kp.ru, на ее концерты ходят лишь ради шоу.
Еще в 90-е годы телеведущий считал, что музыка ансамбля «Золотое кольцо» была «не ко времени». Сейчас же 66-летняя певица «обрела вселенский успех» среди тех, кто хочет развлечений. По его мнению, для «тиктоковского поколения» ее выступления имеют «цирковой момент».
«Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», — пояснил журналист.Он также подчеркнул, что в этом нет ничего оскорбительного для исполнительницы. В пример он привел группу Rammstein, концерты которой тоже посещали ради шоу.
Напомним, этой весной стало известно, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской артисткой. Певица собирает полные залы школьников и студентов со всей страны.