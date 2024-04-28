В Латвии признали, что не смогут выжить без российских лекарств

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Минздрав Латвии не поддержал идею об отказе от российских лекарств из-за невозможности заменить их на отечественные аналоги, об этом сообщает TV3.
«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — сообщили в издании.
Уточняется, что порядка 10 процентов лекарственных препаратов продолжают ввозить в страну из России и Белоруссии. В Латвии подобное считают абсурдом, однако, полностью отказаться от закупок российских и белорусских лекарств пока не могут.
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Евгения Парфентьева