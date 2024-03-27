Латвия объявила о выдворении российского дипломата

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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну до 10 апреля включительно, сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной для такой меры, по заявлениям министерства, стало некое недопустимое и провокационное публичное выступление.
В связи с этим, 27 марта МИД вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова и выразило протест из-за действий дипломата.
Ранее в этот день стало известно, что Швеция намерена разместить свои войска в Латвии, расширив тем самым присутствие НАТО у западной границы России. Размещение войск начнётся в ноябре этого года.
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В связи с этим, 27 марта МИД вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова и выразило протест из-за действий дипломата.
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Анастасия Чинкова