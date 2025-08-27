«Выживаю на концертах»: Екатерина Семёнова раскрыла размер своей пенсии

27 августа 2025, 19:27

Кумир 90-х Екатерина Семёнова в отчаянии из-за размера своей пенсии

Екатерина Семёнова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известная исполнительница хитов 90-х годов Екатерина Семёнова поделилась информацией о своём материальном положении.





В интервью «NEWS.ru» 64-летняя певица заявила, что её пенсия составляет 14 тысяч рублей. Как уточнила Семёнова, поскольку она не имеет звания заслуженной артистки, но является членом Российского авторского общества, никаких дополнительных надбавок к пенсии ей не положено.

«Авторские — это примерно 3–5 тысяч рублей ежемесячно. Более чем скромная сумма, мягко говоря», — рассказала композитор, песни которой исполняют Лолита, Лариса Долина, Алёна Апина и многие другие звезды.

«Много работаю. Иначе не представляю, на какие средства я бы жила», — сообщила Семёнова.

