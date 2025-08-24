Россияне могут докупить недостающие баллы и стаж для выхода на пенсию

24 августа 2025, 05:24

Фото: iStock/Inside Creative House

Сенатор Наталия Косихина сообщила, что россияне, которым не хватает небольшого количества пенсионных баллов или стажа для выхода на страховую пенсию, могут докупить их, обратившись в отделение Социального фонда России с заявлением о вступлении в систему обязательного пенсионного страхования.