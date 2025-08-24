Россияне могут докупить недостающие баллы и стаж для выхода на пенсию
Сенатор Наталия Косихина сообщила, что россияне, которым не хватает небольшого количества пенсионных баллов или стажа для выхода на страховую пенсию, могут докупить их, обратившись в отделение Социального фонда России с заявлением о вступлении в систему обязательного пенсионного страхования.
Член Совета Федерации Наталия Косихина пояснила, что возможность приобретения недостающих пенсионных баллов или стажа актуальна для тех, кто близок к пенсионному возрасту, но не соответствует всем условиям для назначения выплат. Для этого необходимо подать заявление в отделение Социального фонда России.
Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии необходимо соответствие трём основным требованиям: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа (15 лет), накопление достаточного количества пенсионных баллов (30 баллов с 2025 года).
В 2024 году требование по баллам составляло 28,2, но с 2025 года оно повышено до 30. Это связано с ежегодной индексацией условий пенсионной системы.
Ранее сообщалось, что россияне также могут увеличить пенсию другими способами, включая контроль за правильностью подсчёта стажа, выбор выгодного пенсионного фонда, использование срочных пенсионных выплат или перевод материнского капитала на накопительную часть пенсии.
