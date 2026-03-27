Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной
Работодателю за незаконный вызов сотрудника в выходной или праздничный день грозит административная ответственность. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.
Юрист подчеркнул, что работодатель может привлечь сотрудника к работе в праздничные и выходные дни только с его согласия. Если работник не согласен работать в такие дни, работодатель может столкнуться с административной ответственностью по статье 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей или предупреждения.
Курбаков отметил, что беременных женщин и несовершеннолетних (кроме творческих профессий) нельзя привлекать к труду в выходные и праздничные дни. Инвалидов и женщин с детьми младше трёх лет можно привлечь только при наличии их письменного согласия.
Читайте также: