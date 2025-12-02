В ЛДПР заявили, что Долина ещё не ответила насчёт участия в заседании в ГД

02 декабря 2025, 19:21

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина пока не ответила на приглашение посетить заседание Госдумы, посвящённое правовой защите граждан на вторичном рынке недвижимости. Об этом в беседе с RT заявила замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.





Ранее «Москва 24» писала, что Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме. Темой заседания станет «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». Здесь же будут присутствовать юристы, представители страховых организаций, Минюста и Росреестра.



По словам Кавшар, люди боятся потерять недвижимость даже после полностью законных сделок. Кроме того, аналогичные риски начали появляться на рынке аренды — недобросовестные собственники пересматривают условия задним числом или вторгаются в жизнь арендаторов.





«Первый и главный вопрос — как защитить добросовестного покупателя от потери жилья. Вторичный рынок остаётся ключевым инструментом для миллионов семей, и наша задача — создать условия, при которых законно приобретённая недвижимость не может быть отобрана по формальным или спорным основаниям», — объяснила депутат в разговоре с RT.