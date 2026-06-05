В «Ленфильме» заявили о необходимости новых площадок

05 июня 2026, 11:53

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«Ленфильму» необходимы новые высокотехнологичные площадки для привлечения в Санкт-Петербург дополнительных проектов. Об этом заявили в пресс-службе киностудии.





Отмечается, что «Ленфильм» ежегодно предоставляет кинопроизводственные услуги более 75 полнометражным фильмам и сериалам. Также на киностудии снимают много документальных и рекламных проектов и музыкальные клипы. На сегодняшний день киностудия перекрывает только часть потребностей Петербурга.





«Очевидно, что параллельно с модернизацией действующих мощностей на Каменноостровском проспекте, 10, студии необходимы новые высокотехнологичные площадки — это позволит привлекать в Петербург дополнительные проекты. Концепция развития на 2026–2030 годы как раз предполагает расширение инфраструктуры», — приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.