В «Ленфильме» заявили о необходимости новых площадок
«Ленфильму» необходимы новые высокотехнологичные площадки для привлечения в Санкт-Петербург дополнительных проектов. Об этом заявили в пресс-службе киностудии.
Отмечается, что «Ленфильм» ежегодно предоставляет кинопроизводственные услуги более 75 полнометражным фильмам и сериалам. Также на киностудии снимают много документальных и рекламных проектов и музыкальные клипы. На сегодняшний день киностудия перекрывает только часть потребностей Петербурга.
«Очевидно, что параллельно с модернизацией действующих мощностей на Каменноостровском проспекте, 10, студии необходимы новые высокотехнологичные площадки — это позволит привлекать в Петербург дополнительные проекты. Концепция развития на 2026–2030 годы как раз предполагает расширение инфраструктуры», — приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.
Там добавили, что при решении этого вопроса необходимо учесть логистику, наличие свободных участков под застройку, существующую инфраструктуру и другие факторы.
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст 4 мая выступил с предложением о перемещении ключевых павильонов и технологических ресурсов «Ленфильма» в район Финского залива. При этом, по его словам, историческое здание студии можно использовать в качестве музея. Эрнст также подчеркнул, что руководству киностудии следует обратить внимание на развитие искусственного интеллекта и технологий, связанных с генерацией аудио- и видеоконтента.