В зоопарке мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами
В британском графстве Кембриджшир мужчина бросил трёхлетнего мальчика в вольер с крокодилами в мини-зоопарке на частной ферме. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл днём 18 июня в зоопарке Johnsons of Old Hurs. Малыша с серьёзными травмами доставили в больницу Адденбрук. На момент госпитализации его состояние оценивалось как критическое, но стабильное.
Правоохранители задержали 30-летнего мужчину из соседнего графства Норфолк, подозревая его в покушении на убийство. При этом, по предварительным данным полиции, потенциальный преступник не был знаком с пострадавшим ребёнком.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье мужчина покинул психиатрическую больницу, забрался на опору линии электропередачи и начал есть бананы на камеру. Клипы с его странным поведением быстро разлетелись по соцсетям. Правоохранительные органы прибыли на место, чтобы вернуть приморца под тщательный присмотр специалистов.
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