В зоопарке мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

19 июня 2026, 05:08

В британском мини-зоопарке мужчина бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами

Фото: iStock/Om Joshi

В британском графстве Кембриджшир мужчина бросил трёхлетнего мальчика в вольер с крокодилами в мини-зоопарке на частной ферме. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.