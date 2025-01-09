В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1,1 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Новую школу, рассчитанную на 1100 учеников, открыли в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа, учебное заведение стало корпусом Видновской школы №11, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Новая школа позволит полностью ликвидировать вторую смену в этом микрорайоне», — отметили в министерстве.В здании расположены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал на 400 мест, два спортзала, библиотека с ИТ-зонами и медиатекой, столовая на 550 мест и зоны отдыха. На пришкольной территории оборудован стадион с беговыми дорожками.
Обучение в школе предлагается по трём направлениям: естественно-научному, социально-экономическому и технологическому. Часть педагогического состава перешла в новый корпус из других отделений школы №11, для привлечения новых кадров действуют различные меры поддержки.
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