В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1,1 тыс. мест

Судебные приставы приступили к передаче биткоинов бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева в Россию. У осуждённого конфискуют криптовалюту на сумму более одного миллиарда рублей. Сколько Тамбиев вымогал у хакеров и что ему грозит — расскажет «Радио 1».