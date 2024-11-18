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В Подмосковье с начала года благоустроили 620 дворов

Игорь Брынцалов (третий справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Игорь Брынцалов (третий справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы

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620 дворовых территорий благоустроили в Московской области в текущем году, работы проводятся комплексно: во дворах устанавливают современные детские и спортивные площадки, обновляют проезды и пешеходные дорожки, обустраивают новые парковочные места, проводят озеленение. Один из благоустроенных дворов осмотрел спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Балашиху, сообщает пресс-служба областного парламента.
Председатель Московской областной Думы проверил результаты благоустройства двора на Пролетарской улице.

«Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Здесь именно так и сделали. Обновили пешеходные зоны, места для парковок, освещение, поставили скамейки и урны. Всё, о чем просили жители – сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом», — сказал Игорь Брынцалов.


Отмечается, что благоустройство двора было проведено в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

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#балашиха
В Павловском Посаде организовали школьный фестиваль техники и изобретательства
18 ноября 2024, 12:05

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

III фестиваль техники и изобретательства «ТехноФест-2024» провели в павловопосадской школе №10 имени космонавта Валерия Быковского, мероприятие состоялось 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В фестивале приняли участие ученики и преподаватели школы №10, а также сотрудники Отдела пропаганды безопасности дорожного движения, учащиеся Станции юных техников Павлово-Посадского округа, а также воспитанники и воспитатели детсада «Семицветик», — говорится в сообщении.
На фестивале было открыто несколько интерактивных технических площадок, посвящённых программированию, робототехнике, управлению моделями и пр. Кроме того, гостям представили научно-предметные площадки по физике, биологии и географии. Фестиваль подготовили ученики школы №10.

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Главную новогоднюю ёлку России нашли в лесу под Можайском
18 ноября 2024, 12:03

Фото: iStock / Beli_photos

Главной новогодней ёлкой страны станет ель, обнаруженная у деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента России.
«По традиции управление вместе с правительством Подмосковья и Комлесхозом Московской области начали поиски новогоднего дерева ещё летом. В конкурсе участвовали более 25 претенденток со всего региона. Чтобы отыскать его, комиссии пришлось проехать более 3 тыс. км. Отбор проходил по «Кремлёвским стандартам»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлёт нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду», – говорится в сообщении.
В итоге самую высокую оценку получила ель, растущая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Её высота – 30 м, возраст – 90 лет, обхват ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 8 м. У новогодней красавицы – насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма.

Как отметили в Управделами президента, Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны.

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В Павловском Посаде провели лекции по безопасности на дорогах
18 ноября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Лекции, посвящённые повышению безопасности дорожного движения, провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС Павлово-Посадского округа, мероприятия были приурочены ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служб администрации муниципалитета.
«В ходе лекций жителям раскрыли статистические данные о дорожных происшествиях, напомнили о правилах безопасного поседения на дорогах и призывали быть предельно внимательными», — говорится в сообщении.
Особое внимание сотрудники ГАИ уделили водителям: с ними разобрали основные ошибки, которые могут привести к аварии. Эксперты также подчеркнули важность соблюдения установленного скоростного режима, использования ремней безопасности и на водительском, и на пассажирских местах, а также специальных кресел и удерживающих устройств для перевозки детей.

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

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«Надо присматриваться»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 18 по 24 ноября
18 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/Dragon Claws

В сфере карьеры с середины недели надо провести переоценку достижений и целей. Благоприятно проводить анализ текущей ситуации, соотносить ее со своим прошлым и будущей возможной перспективой. Это поможет наметить верный путь и в дальнейшем чувствовать себя уверенней. В любви важно не запутаться в чувствах. Лучше сознательно обращать своё внимание на приятные стороны жизни, на положительные моменты, отмечать красоту друг друга и быть добрыми. В вопросах здоровья необходимо беречь себя от эмоциональной уязвимости и не воспринимать всё слишком буквально.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо присматриваться. Постепенно он увидит то, что раньше он не замечал.

Тельцу важно находиться среди настоящих друзей и надёжных партнёров. Капризы лучше на этой неделе себе не позволять.

Близнецов ждут полезные встречи и обсуждение важных для них вопросов. Обещания им лучше давать осмотрительно.

Рак почувствует новизну и приободрится. Свои тайны ему надо тщательно хранить и не делиться ни с кем сокровенным.

Льву любимое дело поднимет настроение. В личной жизни благоприятно флиртовать и быть романтичным.

Деве нельзя унывать. Ей надо немного отступить и позволить себе полноценный отдых. Самокритику нужно совсем исключить.

Весам надо вращаться в обществе, обмениваться идеями, мнениями и приятными впечатлениями.

Скорпиону поможет серьёзность и весь его предыдущий жизненный опыт. Путаница в эмоциях перейдет в гармоничные чувства и в уверенность в себе.

Стрелец осознает своё счастье и будет радоваться. Силы ему надо направить на воплощение желаний.

Козерогу нужно ориентироваться на сотрудничество и быть общительным. Он сможет наладить важные деловые взаимоотношения.

Водолей благодаря усилиям воли воплотит то, что давно планировал. Перед ним откроются новые горизонты.

Рыбам важно быть повнимательнее к деталям. Им хорошо логически рассуждать, соблюдать пунктуальность, аккуратность.

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В красногорском ЖК «Аникеевский» началась выдача ключей от квартир
18 ноября 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Собственникам жилья в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск начали выдавать ключи от квартир: сначала в корпусе №19/2, затем очередь дойдёт до корпусов №№19/1 и 26. Эти новостройки уже поставлены на кадастровый учёт, в них расположено 385 квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Высота корпусов-новостроек составляет от четырёх до шести этажей, а их общая площадь — свыше 19 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
ЖК «Аникеевский» находится рядом с селом Николо-Урюпино между Волоколамским и Новорижским шоссе. Вместе с жилым домами здесь строят объекты социальной инфраструктуры, уже ведутся работы по возведению поликлиники для взрослых и детей и детсада на 315 мест.

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#красногорск
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За неделю в парках Подмосковья побывали более 1,3 млн человек
18 ноября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,3 млн человек побывали в парках Московской области за неделю с 11 по 17 ноября, это на 210 тысяч посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе расположено 209 парков», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе: там побывали 43 тысячи человек. Второе место занял Фабричный парк в Истре с 27 тысячами посетителей. На третьем месте недельного рейтинга посещаемости мытищинский парк Мира, принявший 26 тысяч гостей. Четвёртое место — у парка Толстого в Химках, где за неделю побывали 22 тысячи человек. А замыкает топ-5 парк Лапса в Люберцах с 17 тысячами посетителей.

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#министерство благоустройства мо
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#московская область
#подмосковье
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В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»
18 ноября 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Лесопарк «Талицкий лес» благоустроили на территории городского округа Клин, он находится в центре города и по контурам похож на сердце, поэтому появился слоган: «Талицкий лес — сердце города». Открытие новой зоны отдыха состоялось в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы даём страт проекту, в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан», — сказала глава округа Клин Алёна Сокольская.
На территории Талицкого леса обустроили шестикилометровый маршрут, которым летом будут пользоваться велосипедисты, а зимой — лыжники, тропиночную сеть для прогулок, три всесезонные тюбинговые горки с электроподъёмником, установили павильоны кафе и проката спортивного инвентаря, большие качели, уличное освещение, лавочки и урны.

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#клин
#благоустройство
#лес
#алёна сокольская
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В Подмосковье полностью оцифровали заключения медико-педагогической комиссии
18 ноября 2024, 10:10

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии в Московской области полностью перевели в цифровой формат: теперь документ будет приходить в электронном виде в личный кабинет пользователя на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Услуга была запущена четыре месяца назад и теперь стала ещё удобнее. Ранее заключение психолого-медико-педагогической комиссии заявителю приходилось получать лично и для этого посещать центральную или одну из территориальных комиссий. Сейчас документ можно будет скачать из своего личного кабинета на портале госуслуг региона», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии рассматривают индивидуальные особенности ребёнка и дают рекомендации об условиях его обучения и порядке прохождения аттестации. Для записи на получение заключения комиссии нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг и приложить необходимые документы: выписку из истории развития ребёнка, его характеристику, письменные работы по математике, русскому языку и пр. Ответ должен прийти в течение семи рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно.

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#госуслуги
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Каширский школьник стал призёром Всероссийского конкурса по истории малой Родины
18 ноября 2024, 09:13

Максим Сысоев и его научный руководитель Светлана Алешкевич. Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

7 «Б» класса Тарасковской школы городского округа Кашира Максим Сысоев завоевал награду по итогам Всероссийского конкурса исследовательских работ «Село. Замечательные люди моей малой Родины», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Максим Сысоев представил проект «Земля, которой дорожу», посвящённый столетию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, почётного гражданина Каширского района Врама Гайковича Малумяна. По итогам финальных испытаний Максим получил дипломом III степени в номинации «Герои сельскохозяйственного труда моей малой Родины», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего на конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины», организованный по инициативе сельхозакадемии имени Тимирязева, свои работы прислали 1160 участников в возрасте от пяти до 19 лет.

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