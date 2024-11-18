В Подмосковье с начала года благоустроили 620 дворов

Игорь Брынцалов (третий справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы
620 дворовых территорий благоустроили в Московской области в текущем году, работы проводятся комплексно: во дворах устанавливают современные детские и спортивные площадки, обновляют проезды и пешеходные дорожки, обустраивают новые парковочные места, проводят озеленение. Один из благоустроенных дворов осмотрел спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Балашиху, сообщает пресс-служба областного парламента.
Председатель Московской областной Думы проверил результаты благоустройства двора на Пролетарской улице.
Отмечается, что благоустройство двора было проведено в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».
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«Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Здесь именно так и сделали. Обновили пешеходные зоны, места для парковок, освещение, поставили скамейки и урны. Всё, о чем просили жители – сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом», — сказал Игорь Брынцалов.
Отмечается, что благоустройство двора было проведено в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».
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Лев Каштанов