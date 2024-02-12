В Ленинском округе построили школу на 1100 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, построили в жилом комплексе «Бутово Парк 2» на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе смогут заниматься ученики 44 классов. В здании есть три спортзала и лаборатории для занятий естественными науками и информатикой, а также актовый зал более чем на 400 зрителей. Школа оснащена современным оборудованием», — отмечается в сообщении.На пришкольной территории построен стадион с футбольным полем и площадкой для волейбола и баскетбола.
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