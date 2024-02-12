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В Ленинском округе построили школу на 1100 мест

12 февраля 2024, 09:35
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, построили в жилом комплексе «Бутово Парк 2» на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе смогут заниматься ученики 44 классов. В здании есть три спортзала и лаборатории для занятий естественными науками и информатикой, а также актовый зал более чем на 400 зрителей. Школа оснащена современным оборудованием», — отмечается в сообщении.
На пришкольной территории построен стадион с футбольным полем и площадкой для волейбола и баскетбола.


Школа возведена на средства застройщика — компании «ПИК» — в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#школа
#ленинский городской округ
#минжилполитики мо
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«Нанимают проституток»: Фанат секс-вечеринок рассказал об ужасах, которые там происходят
Vice: частый гость секс-вечеринок из Британии рассказал об их темной стороне
12 февраля 2024, 07:40

Фото: istock / Dziggyfoto

Любитель секс-вечеринок из Великобритании рассказал о темной стороне таких мероприятий. Об этом мужчина рассказал в беседе с YouTube-каналом издания Vice.
Пожелавший сохранить анонимность великобританец рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия по собственном желанию. Бывает так, что партнер уговаривает другого, и в результате это не приносит второму никакого удовольствия. Часто людей вынуждают заниматься сексом, если они этого не желают. Из-за этого некоторые оказываются вовлечены в более извращенные практики, чтобы испытать новые ощущения. Как утверждает британец, это выглядит крайне нездорово со стороны.

Аноним отметил, что неоднократно видел людей, которым в процессе становилось некомфортно, но они ничего не говорили.

Он также заявил, что некоторые свингерские секс-вечеринки запрещают приходить по одному, поэтому мужчины нанимают проституток, чтобы те притворялись их партнерами. Британец пояснил, что такие тусовки, в основном, любят посещать богатые пожилые мужчин, чьи подруги намного моложе.

«На одной из секс-вечеринок несколько лет назад я только закончил заниматься сексом с женщиной, а ее муж все еще занимался сексом с кем-то еще прямо рядом с нами. Я видел, что ей было очень неприятно: она не хотела, чтобы он был с другой женщиной и жаждала, чтобы он прекратил», — вспомнил мужчина.
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#люди
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Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
РФ запросила на 12 февраля проведение заседания СБ ООН по Минским соглашениям
12 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия подала запрос о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 12 февраля, когда исполняется годовщина Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале в Telegram.
По его словам, на заседании будут обсуждаться действия членов Совбеза и вопрос о том, как они влияют на реализацию ключевых задач СБ ООН, в том числе в предотвращении кризисов и конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут ответственность за конфликт на Украине.

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#всу
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Западные фармкомпании испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармкомпании испытывали препараты на пациентах больницы в Мариуполе
12 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

В документах также упоминаются несколько зарубежных фармацевтических компаний.

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#сша
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#рф
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В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО
В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО
12 февраля 2024, 06:18

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Предложение организовать мероприятия в российских школах, посвященные спецоперациям, было выдвинуто в Госдуме на заседании 24 февраля.
Инициативу предложила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

По словам депутата, Министерству просвещения России предлагается разработать программу общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции.ъ

Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является значимым событием в современной истории России.

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#операции
#спецоперация
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В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж
12 февраля 2024, 05:49

Фото: iStock/Nimdamer

Обыски были проведены Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в рамках уголовных дел о незаконном выводе почти 60 гражданских самолетов и вертолетов из-под юрисдикции России. Об этом информирует издание «Известия».
Согласно данным публикации, начиная с марта 2022 года, указанные воздушные суда были проданы, в том числе в недружественные страны.

В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.

На месте проведения обыска сотрудники ФСБ и МВД изымали документы из кабинетов двух чиновников агентства.

По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.

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#сотрудники
#рф
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Первый в мире человек умер от нового вируса
Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США
12 февраля 2024, 05:33

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

Первый случай смерти от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) был зафиксирован на полуострове Кенай в США, сообщает Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения Аляски.
В пятницу, 9 февраля, ведомство сообщило о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом, который проходил лечение от рака. Он проживал один в лесной местности и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Однако результат теста на наличие AKPV у этой кошки оказался отрицательным.

Вирус Аляскапокс был впервые обнаружен в штате в 2015 году. Его симптомы схожи с признаками оспы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирус в основном заражает животных.

Она выразила мнение, что случаи инфицирования AKPV будут редкими, и смерть людей с ослабленным иммунитетом от этого вируса маловероятна. Тем не менее, Роджерс подчеркнула, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.

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Москвичей предупредили о гололеде и тумане 12 февраля
Вильфанд: гололед и туман прогнозируются в Москве в понедельник
12 февраля 2024, 04:09

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается разнообразная погода с умеренными осадками в виде мокрого снега, снега, а также возможностью ледяного дождя, тумана и гололеда.
Он отметил, что ночью температура воздуха составит минус 6-8 градусов по Цельсию в столице и от 5 до 10 градусов ниже нуля в области. В течение дня в Москве ожидается потепление до минус 2-0 градусов, в то время как в области температура будет колебаться от минус 5 до 0 градусов.

На следующий день, 13 февраля, прогнозируется умеренно теплая погода с минимальной температурой ночью от минус 2 до минус 4 градусов в Москве и в течение дня от минус 1 до минус 6 градусов по области, добавил Вильфанд.

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Собчак планирует подать в суд на НТВ
Собчак пригрозила телеканалу судом НТВ судом после выхода фильмов о ней
12 февраля 2024, 03:47

Фото: iStock/Zolnierek

Журналистка Ксения Собчак выразила намерение обратиться в суд с иском о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ, после того как на нем вышел двухсерийный фильм о ней. Об этом сама телеведущая сообщила в своем telegram-канале под названием «Кровавая барыня».
«После того, как я просмотрела фильм, я решила подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак.
Она также отметила, что считает целесообразным также обвинить телеканал в краже материалов из «YouTube» и социальных сетей.

Это заявление последовало за выходом на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По мнению Собчак, в фильме искажены факты, чтобы подтвердить определенную точку зрения.

«Весь фильм — просто выдумки и фантазии», — подчеркнула она.
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При стрельбе в церкви в Техасе был ранен ребенок
Fox News: при стрельбе в Техасе ранен ребенок, подозреваемого ликвидировали
12 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/Stock_Depot

Ребенок получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в евангелистской церкви в Техасе, передает Fox News. По информации телеканала, нападавший был уничтожен.
Официальные лица штата подтвердили, что ребенок пострадал, а подозреваемый в стрельбе был уничтожен.

Согласно предыдущим данным, инцидент произошел в церкви в городе Лейквуд, Техас. После появления этой информации на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

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