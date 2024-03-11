В Ленинском округе построят два многоэтажных паркинга на 300 и 500 машин

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоуровневые паркинги на шесть и семь этажей построят в деревне Богданиха Ленинского городского округа, там можно будет разместить 800 автомобилей, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Надземные шести- и семиэтажные гараж-стоянки открытого типа рассчитаны на 300 и 500 мест соответственно. Общая площадь двух зданий составит более 23 тысяч кв. м. На первых этаже в обоих зданиях предусмотрены торговые помещения, а также пространства для технического обслуживания автомобилей. Благодаря паркингам в округе будет создано более 100 новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.Строительство обоих объектов планируется завершить в 2025 году. Территория около паркингов будет благоустроена. Там предусмотрена организация плоскостной парковки, обустройство пешеходных дорожек и озеленение.
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