В Красноармейске построили дом для более чем 620 переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Завершено строительство дома на Краснофлотской улице в Красноармейске с квартирами для жильцов из аварийного жилого фонда, новоселье вскоре смогут отпраздновать более 280 семей переселенцев, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время возведение дома для переселенцев уже завершено, сейчас ведётся пуск и наладка оборудования и инженерных систем», — отмечается в сообщении.Ключи от квартир в новостройке получит 281 семья переселенцев из 19 аварийных домов — это более 620 человек. В частности, расселены будут дома №№ 6, 7, 8, 11, 12, 19 по улице Лермонтова, дома №№ 7, 9, 13, 15 по улице Академика Янгеля, дома №№1а, 4 и 6 по улице Трудовой поселок, дома №№ 12, 21, 23, 25 по улице Свердлова, а также дом № 15 по улице Чкалова и дом № 37 по Дачной улице. Все эти дома были признаны аварийными до 2017 года.
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