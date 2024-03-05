В ЖК «Горки Парк» Ленинского округа ввели в эксплуатацию ещё два дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Разрешение на ввод в эксплуатацию получили ещё две новостройки в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории деревни Коробово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новых домах расположено 704 квартиры, общая площадь жилья составляет 31,9 тыс. квадратных метров. Все квартиры передадут дольщикам с чистовой отделкой», — отмечается в сообщении.Каждый из новых домов состоит из двух 17-этажных башен, соединённых на первом этаже торговым павильоном. Там планируют разместить различные магазины, кафе, аптеки и пр.
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Лев Каштанов