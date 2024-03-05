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В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей

05 марта 2024, 09:41
Фото: iStock/kievith

Фото: iStock/kievith

Свыше 51 тысячи светильников в уличных фонарях в Московской области заменят на энергоэффективные в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В 2024 году планируется заменить более 51 тысячи неэнергоэффективных светильников на светодиодные, а также модернизировать полторы тысячи шкафов управления наружного освещения путём установки автоматизированной системы (АСУНО). (…) На это выделено 2 млрд рублей», — уточнил председатель регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Он отметил, что работы будут проводиться в рамках программы «Светлый город», она включает также модернизацию подсветки зданий, строительство капитальный ремонт линий наружного освещения. В планах на текущий год провести эти мероприятия на 89 объектах в 48 подмосковных округах. На эти цели выделен ещё миллиард рублей.


Программа «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года, её задача — сделать общественные места в регионе более комфортны, а также повысить энергетическую эффективность уличного освещения.

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#освещение
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях
В Забайкалье вынесли приговор Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях
05 марта 2024, 09:47

Фото: istock / AMilkin

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд вынес приговор Валерию Зеленскому.
Его осудили на два года и три месяца лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, передает «Лента.ру».

Как установил суд, военнослужащий отказался участвовать в боевых действиях как устно, так и письменно, игнорируя приказ об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Зеленский будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Баранова к наказанию за самовольное покидание воинской части дважды и за распространение наркотиков.

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#подмосковье
#суд
#наказание
#зеленский
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Стало известно о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела
Губернатор Старовойт сообщил о пожаре на ж/д станции Глушково из-за обстрела
05 марта 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Dovapi

По словам губернатора Романа Старовойта, на железнодорожной станции Глушково в Курской области произошел пожар в результате обстрела.
«Общее количество обстрелов достигло девяти, но пострадавших нет», — отметил он в своем телеграм-канале, добавив, что пожар уже был ликвидирован.
Губернатор также сообщил о повреждении линий электропередачи из-за обстрела. Станция Глушково и село Кульбаки временно остались без электричества.

По данным РБК, движение поездов на железнодорожной станции Глушково в Курской области в настоящее время осуществляется без отклонений от обычного режима. Инфраструктура железной дороги не пострадала в результате обстрела, и среди пассажиров и работников железнодорожной компании нет пострадавших.

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Новый паркинг на 1000 парковочных мест появится в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»
05 марта 2024, 09:37

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» началось строительство паркинга почти на 1000 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый паркинг будет состоять из двух отдельно стоящих корпусов наземного паркинга общей площадью 31,6 тыс. кв. метров.

«В каждом здании паркинга предусмотрено 499 машино-мест. Строения будут вписаны в окружающую визуальную среду благодаря «парящим» элементам фасадов в цвет неба. В таких конструкциях больше места и всегда есть возможность организовать комфортные разъезды. Помимо стандартных машино-мест, на верхних этажах зданий будут доступны сдвоенные машино-места. Для удобства автовладельцев парковку оборудуют пассажирскими лифтами», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что жилом комплексе также идет строительство школы на 1100 человек и детский сад на 310 мест, которые планируют сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.

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Петербургский учитель физкультуры выбил младшекласснику два зуба
В Петербурге физрук ударил младшеклассника кулаком по лицу и выбил ему два зуба
05 марта 2024, 09:24

Фото: iStock/matimix

В Петербурге учитель физкультуры случайно нанес ученику начальных классов повреждения, выбив ему два зуба, сообщает портал 78.ru.
По данным источника, школьник, желая напугать своего товарища, решил сделать забавный выход. Он спрятался, а затем выскочил из-за угла, намереваясь испугать своего сверстника. Однако его неожиданное появление вызвало реакцию у учителя физкультуры, который, испугавшись, решился на неосознанный удар кулаком в лицо ребенка.

Отмечается, что мужчина, преподающий физкультуру в данной школе, занимается японским боевым искусством айкидо. Кроме того, он известен строгим обращением с учениками. После инцидента он получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.

В настоящее время проводится проверка данного случая. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию, а ребенка доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи.

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Дольщики проблемного ЖК «Новая жизнь» в Пушкинском округе получают ключи
05 марта 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи от квартир получают дольщики ЖК-долгостроя «Новая Жизнь» в городе Красноармейск Пушкинского округа, они ждали этого около шести лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас ключи получила уже 121 семья. Всего в права на свою собственность вступят 476 дольщиков», — отмечается в сообщении.
Строительство жилого комплекса «Новая жизнь» велось с 2013 года. По плану, дольщики должны были получить квартиры в 2018 году, однако у застройщика — компании «ДВМ группа» — возникли финансовые трудности, поэтому строительство остановилось. В 2019 году недостроенные дома включили в реестр проблемных объектов, а застройщика вскоре признали банкротом.

Право на достройку ЖК передали подмосковному Фонду защиты прав дольщиков, работы по строительству возобновили в августе 2022 года. Сейчас все дома, входящие в жилой комплекс, достроены и введены в эксплуатацию.

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Педагога средней школы посадили на пять лет за секс с учеником
В США учительницу лютеранской школы посадили на пять лет за секс с 13-летним
05 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/kicsiicsi

Учительница христианской школы из штата Висконсин (США) приговорена к пяти годам тюрьмы, сообщает WITI.
Женщина дала признательные показания и рассказала, что действительно вступила в интимную связь с 13-летним подростком. Следствие установило, что 34-летняя учительница стала оказывать знаки внимания школьнику в 2022 году. Перед наступлением летних каникул, она отвезла подростка в парк и занялась с ним сексом.

Перед этим женщина писала ученику в мессенджерах и рассказывала о своих сексуальных намерениях.

Кроме того, педагог подарила подростку на день рождения пистолет. Когда она отказалась вновь покупать ему оружие, несовершеннолетний прервал с ней отношения. Теперь женщина будет отбывать срок в тюрьме за половую связь с подростком.

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На Крымском мосту без объяснения причины остановили девять поездов
05 марта 2024, 08:52

Фото: iStock/gutaper

Девять поездов, следующих через Крымский мост, были внезапно остановлены, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Движение поездов по Крымскому мосту временно прекращено. По словам представителей компании-перевозчика, поезда возобновят движение сразу после получения соответствующего разрешения. С чем связана их остановка, не уточняется.

Из этих девяти поездов четыре отправлялись из Крыма, а пять, наоборот, направлялись в Крым. Перевозчик также уточнил, что по возможности постарается минимизировать задержки и догнать расписание, как только движение поездов будет восстановлено.

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Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области
Марочко заявил, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области
05 марта 2024, 08:39

Фото: iStock/vadimrysev

По мнению военного эксперта и бывшего подполковника ЛНР Андрея Марочко, Киев занялся вынужденной эвакуации жителей Харьковской области.
По его словам, переселение осуществляется во временные убежища без обеспечения социальных гарантий. Эксперт характеризует эту эвакуацию как депортацию, поскольку местные жители не желают покидать свои дома и вынуждены это делать против своей воли, особенно это затрагивает семьи с детьми.

Марочко отмечает, что украинские власти откровенно признают, что единственное, что ожидает эвакуированных граждан, — это временное проживание в специальных пунктах. Никаких социальных гарантий или финансовой поддержки для жителей не предусмотрено.

В различных регионах Украины регулярно объявляют о принудительной эвакуации. Например, из Авдеевки в ДНР были вывезены дети и пожилые, однако часть жителей отказалась покидать город и осталась на месте. Жителей Харьковской и Сумской областей Украины также вынуждают эвакуироваться. Из некоторых районов уже уехали практически все жители.

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Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО
Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО
05 марта 2024, 08:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Владелица кафе в Люберцах отказавшаяся впустить в своё заведение военнослужащего, оказалась родственницей бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Regnum, ссылаясь на свои источники.
Согласно имеющейся информации, отец и двоюродный брат владелицы кафе находятся в зоне боевых действий на стороне России. Брат женщины получил ранение осколками и в настоящее время проходит курс реабилитации.

Знакомые девушки утверждают, что она не испытывает неприязни к российским военным, а инцидент в кафе связан с реакцией на поведение конкретного посетителя. По их словам, владелица кафе благодарна бойцам СВО, которые спасли ее бабушку, проживающую на Донбассе.

В конце февраля в Люберцах хозяйка кафе выгнала участника специальной военной операции из своего заведения. По словам женщины, военный вёл себя неадекватно. Впоследствии предпринимательницу признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовали.

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