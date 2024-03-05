В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей

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Свыше 51 тысячи светильников в уличных фонарях в Московской области заменят на энергоэффективные в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В 2024 году планируется заменить более 51 тысячи неэнергоэффективных светильников на светодиодные, а также модернизировать полторы тысячи шкафов управления наружного освещения путём установки автоматизированной системы (АСУНО). (…) На это выделено 2 млрд рублей», — уточнил председатель регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.Он отметил, что работы будут проводиться в рамках программы «Светлый город», она включает также модернизацию подсветки зданий, строительство капитальный ремонт линий наружного освещения. В планах на текущий год провести эти мероприятия на 89 объектах в 48 подмосковных округах. На эти цели выделен ещё миллиард рублей.
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Лев Каштанов