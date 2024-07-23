В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 351 автомобиль, построят восточнее деревни Ермолино Ленинского городского округа, облик будущей постройки получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«На первом этаже четырёхэтажного паркинга планируется разместить коммерческие помещения и автомойку на три поста. Благодаря этому для жителей близлежащей территории вырастет уровень комфорта и сервиса», — отмечается в сообщении.Входные группы расположат на одном уровне с землёй, благодаря чему для маломобильных групп граждан будет создана безбарьерная среда. При въезде в паркинг и над входами в помещения общественного назначения проектом предусмотрены места для размещения информационных конструкций.
Прилегающую территорию благоустроят.
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Лев Каштанов