В Ленинском округе построят школу с фасадами по мотивам компьютерной игры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Школа на 1250 мест с фасадами по мотивам компьютерной игры планируется в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Новую школу будут строить в в деревне Тарычево Ленинского городского округа.
«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от 6 до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 000 квадратных метров.Композиционно школа состоит из блоков переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Также вокруг школы будет благоустроена территория при помощи озеленения, зон отдыха и мест для проведения общешкольных мероприятий
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Мира Полтева