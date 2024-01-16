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В городском округе Одинцово строят новый детский сад на 120 мест

16 января 2024, 10:00
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Одинцово-1» ведется строительство детского сада на 120 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое дошкольное образование на 120 человек в ЖК «Одинцово-1» строится в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

«Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 воспитанников. В нем оборудуют групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковую. На прилегающей территории обустроят игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Также проведут комплексное озеленение», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что на данный момент уже полностью возведен каркас здания и закончено остекление. Кроме этого, полностью новый детский сад будет готов к четвертому кварталу 2024 года.

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На администрацию Богородского округа подали в суд из-за загрязнения реки Вори
16 января 2024, 10:23

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ногинская прокуратура подала в суд иск в связи с загрязнением сточными водами реки Вори из-за проблем с системой водоотведения в деревне Авдотьино Богородского округа, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Прокурорская проверка установила, что очистные сооружения в Авдотьине не справляются с работой, стоки очищаются недостаточно. Загрязнённую воду выводят на землю, откуда она по канаве стекает в реку Ворю. Анализ сточных вод и воды в реке в районе водовыпуска показал превышение ПДК ряда загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Ответчиком по делу станет администрация Богородского округа и ООО «Богородские коммунальные системы». В исковом заявлении прокурор Ногинска требует прекратить сброс неочищенных сточных вод и наладить систему водоотведения в Авдотьине. Иск поддерживает министерство экологии региона.

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#суд
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В Госдуме предложили запретить закупку немецкого пива в России
Депутат ГД Диденко предложил запретить импорт пива из Германии, Литвы и Латвии
16 января 2024, 10:13

Фото: iStock/industryview

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива и пивных напитков из недружественных государств. Об этом сообщают «Известия».
Прежде всего, согласно предложению депутата, следует приостановить закупку продукции в Германии, на которую пришлось более трети импорта. Следом за ней идут Литва и Латвия.

Так, в прошлом году общая стоимость поставок пивной продукции из Германии составила 96 миллионов долларов. Из Литвы – 36,5 миллионов, а из Латвии – 34,4 миллиона. Также у последней страны в 2023 году объём экспорта возрос в четыре раза.

Диденко заявил, что Россия не должна платить странам, которые активно критикуют её властей за проведение спецоперации на Украине. К тому же, введение запрета на импорт иностранной продукции позволит поддержать отечественных производителей и освободит место на рынке для компаний из дружественных стран.

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Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки вооружения на Украину
В ФРГ партия «Союз Сары Вагенкнехт» хочет прекратить поставки оружия на Украину
16 января 2024, 10:02

Фото: istock / andriano_cz

Новая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» в ФРГ планирует остановить поставки вооружения на Украину, чтобы спровоцировать Россию к началу переговорного процесса с украинской стороной. Об этом пишет издание Die Welt

По данным агентства, «Союз Сары Вагенкнехт» представил проект своей 26-страничной программы выборов в Европе. Там оппозиция призывает к прекращению боевых действий на Украине и начале переговорного процесса.

«Чтобы побудить Россию начать переговоры, в этом случае следует предложить немедленное прекращение всего экспорта вооружений на Украину», — считают в партии.
В партии настаивают, что дальнейшая финансовая помощь Киеву и выплаты из так называемого Украинского фонда Европейского союза должны связаны с предварительным условем готовности к мирным переговорам», так как «Союз Сары Вагенкнехт» желает выстроить новый европейский мирный порядок, который в дальнейшем должен включать и РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германии нужно переживать из-за её вовлечённости в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Передачу ключей дольщикам ЖК «Белые росы» в Котельниках завершат до конца февраля
16 января 2024, 09:48

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дольщики проблемного жилого комплекса «Белые росы» в подмосковных Котельниках продолжают получать ключи от своих квартир, все 790 собственников жилья должны вступить в свои права до начала марта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили уже 390 дольщиков, остальные 400 получат их до конца февраля. Оформление всех необходимых документов продолжается», — говорится в сообщении.

Первоначально ЖК «Белые росы» планировалось сдать в эксплуатацию в 20115 году, однако застройщик — компания «Стройкомфорт» — не выполнил свои обязательства. Весной 2021 года объект передали областному Фонду защиты прав дольщиков, в 2023 году дома удалось достроить.

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ФСБ провела повторную экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма
«Ъ»: повторная экспертиза ФСБ по делу Беркович подтвердила оправдание терроризма
16 января 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Специалисты экспертной службы ФСБ провели повторную экспертизу по делу режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма в театральной постановке «Финист — Ясный сокол». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что речь идёт о спектакле, в котором рассказывается про женщин, знакомящихся с представителями радикального ислама через соцсети.

Эксперт-криминалист Светлана Мочалова сообщила, что при новой проверке оправдание терроризма через постановку подтвердилось. По её словам, Беркович и Петрейчук романтизировали образ террориста, чтобы представить его более привлекательным для женщин.

Также сотрудник ФСБ обвинила авторов спектакля в дискриминации русских мужчин, а также подчеркнула, что представленный в постановке шариатский брак подразумевает то, что женщина больше никогда не сможет вернуться к привычной традиционной семейной жизни.

Ранее решением суда срок ареста Беркович и Петрейчук был продлён до 10 марта.

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#террористы
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В Одинцове врач приобрела собственное жилье в рамках «Социальной ипотеки»
16 января 2024, 09:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

«Социальная ипотека» помогла врачу купить собственное жилье в городском округе Одинцово.Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Врач-анастезиолог-реаниматолог, которая работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» приобрела квартиру недалеко от работы.

«Программа сделала реальностью приобретение жилья в Подмосковье. Выбрали с мужем однокомнатную квартиру в современном жилом комплексе, недалеко от работы. Очень рады такой возможности!», — поделилась врач Диана Овсянникова.

Стоит отметить, данная мера поддержки реализуется на территории всей Московской области с 2016 года. Воспользоваться программой «Социальная ипотека» могут медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Всю подробную информацию о программе и перечень специальностей можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.

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Подмосковных водителей предупредили о заторах на основных трассах в сторону Москвы
16 января 2024, 09:19

Фото: iStock/kenkonj

Загруженность подмосковных дорог утром во вторник, 16 января, оценивается в пять баллов, при движении в сторону столицы проезд затруднён на 18 трассах, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«Основные затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Киевское, Рублёво-Успенское, Ленинградское, Осташковское, Носовихинское, Новорижское и Можайское. Усложнён также проезд в Москву по трассам: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

Всего на дорогах области в настоящее время зафиксировано более 704 тысяч машин. Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких манёвров.

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#московская область
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Reuters: При обстреле Эрбиля погиб курдский миллионер Дизайи и члены его семьи
16 января 2024, 04:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Курдский миллионер Пешрав Дизайи и ряд членов его семьи погибли при обстреле военных объектов США в иракском Эрбиле, сообщило агентство Reuters.
Он являлся владельцем Falcon Group, один из топ-проектов которой — Empire World — строит в Эрбиле элитную недвижимость.

Кроме того, согласно данным агентства, одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а другая — на курдский разведывательный центр. В свою очередь, городские власти Эрбиля сообщили о четырех погибших и шести раненых при ударе иранских вооруженных сил.

Ранее представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп» во время атаки на Эрбиль.

По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».

Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.

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#иран
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Минтруд заявил о возможной индексации выплат некоторым россиянам с 1 февраля
16 января 2024, 03:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министерством труда и социальной защиты РФ разработало проект в рамках которого госвыплаты с 1 февраля 2024 года могут быть проиндексированы на 7,4%. Соответствующий документ доступен на российском портале правовых актов.
В тексте проекта говорится, что правительство постановляет с 1 февраля установить коэффициент индексации 1,074 ‎для выплат, компенсаций и пособий. Речь идёт, в том числе о выплатах, предусмотренных законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы ‎на Чернобыльской АЭС», ст. 9 закона «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», а также ст. 23 ФЗ «О ветеранах».

Помимо этого, меры предусматриваются согласно ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».

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