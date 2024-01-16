В городском округе Одинцово строят новый детский сад на 120 мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Одинцово-1» ведется строительство детского сада на 120 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое дошкольное образование на 120 человек в ЖК «Одинцово-1» строится в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.
Стоит отметить, что на данный момент уже полностью возведен каркас здания и закончено остекление. Кроме этого, полностью новый детский сад будет готов к четвертому кварталу 2024 года.
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«Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 воспитанников. В нем оборудуют групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковую. На прилегающей территории обустроят игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Также проведут комплексное озеленение», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева