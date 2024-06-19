В Ленинском округе предотвратили нелегальный сброс 50 кубометров мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух нелегальных перевозчиков мусора задержали полицейские на территории Ленинского городского округа, общий объём отходов, загруженных в их машины, составил около 50 кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Одного из водителей, транспортировавших мусор без необходимых разрешительных документов, остановили в селе Беседы, второго — на Володарском шоссе», — уточнил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Обоих нарушителей оштрафовали.
Отмечается, что незаконная перевозка отходов была выявлена в ходе совместной проверки, в которой приняли участие сотрудники Минэкологии Московской области и УМВД России по Ленинскому городскому округу.
В министерстве напомнили, что в ходе предыдущего рейда в Ленинском округе проверили 37 самосвалов с мусором, документы на перевозку отходов отсутствовали у десяти водителей.
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