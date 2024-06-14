В Ступине выявили виновного в сбросе строительного мусора на чужой участок

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Личность водителя самосвала, нелегально сбрасывающего строительный мусор на чужой участок в селе Ивановское городского округа Ступино, удалось установить в ходе контрольного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалобу на организацию нелегальной свалки подали местные жители. В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом «КамАЗ», сбрасывал отходы. Нарушителя привлекли к административной ответственности», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Предупреждение получила и владелица участка, так как она не обеспечила сохранность земель: участок был не огорожен и никак не защищён от въезда мусоровоза.
В министерстве напомнили, что ответственность за состояние и целевое использование земли несёт её владелец, и в случае нарушений ему грозят крупные расходы.
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