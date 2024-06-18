В подмосковной деревне Литвиново нашли семь нелегальных свалок

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Семь незаконных свалок строительных отходов обнаружили инспекторы экологического надзора на территории деревни Литвиново городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В деревне Литвиново задержали водителя самосвала, который нелегально сбрасывал там техногенные грунты. Это стало основанием для тщательной проверки местных земель. В результате было обнаружено семь свалок боя кирпича, лома бетона и железобетона, а также древесных отходов, старых автопокрышек и прочего мусора», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.По итогам проверок правообладателям земельных участков, допустивших организацию нелегальных свалок, объявили предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. В частности, предупреждения получили пять физлиц и две компании — «АС Комплект» и ООО «Футболки».
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