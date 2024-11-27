Центр помощи при ДТП Ленинского округа принял почти 30 тыс. сообщений об авариях

Центр бесплатной помощи автомобилистам при ДТП в Видном за время своей работы получил и обработал более 29,8 тыс. сообщений об автоавариях. Свыше 9,2 тыс. принято в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.