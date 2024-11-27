Центр помощи при ДТП Ленинского округа принял почти 30 тыс. сообщений об авариях

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
Центр бесплатной помощи автомобилистам при ДТП в Видном за время своей работы получил и обработал более 29,8 тыс. сообщений об автоавариях. Свыше 9,2 тыс. принято в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Центр действует в муниципалитете с 1 декабря 2021 года.
Каждый день в центре дежурят два сотрудника. К ним могут обратиться участники незначительных дорожных аварий за консультацией по оформлению европротокола, если ДТП произошло без пострадавших и у обеих сторон есть полисы ОСАГО.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
Всего в Подмосковье работают 16 стационарных центров помощи при ДТП, а также круглосуточная «горячая линия», где можно получить рекомендации о том, как провести фотофиксацию и самостоятельно оформить документы.
Служба помощи при ДТП в Ленинском городском округе работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 32/56.
Связаться со специалистами можно по телефону экстренной службы 112.
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«Ожидание сотрудников Госавтоинспекции на дороге может провоцировать новые аварии и пробки. Возможность урегулировать мелкое ДТП в специальном центре или с помощью дистанционной консультации позволила в четыре раза сократить время пребывания участников аварии на проезжей части», – пояснили в пресс-службе.
Каждый день в центре дежурят два сотрудника. К ним могут обратиться участники незначительных дорожных аварий за консультацией по оформлению европротокола, если ДТП произошло без пострадавших и у обеих сторон есть полисы ОСАГО.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
Всего в Подмосковье работают 16 стационарных центров помощи при ДТП, а также круглосуточная «горячая линия», где можно получить рекомендации о том, как провести фотофиксацию и самостоятельно оформить документы.
Служба помощи при ДТП в Ленинском городском округе работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 32/56.
Связаться со специалистами можно по телефону экстренной службы 112.
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Лора Луганская