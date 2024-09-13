В Подмосковье отремонтировали десять автобусных остановок

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Десять остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах, отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на улице Ильича в Ногинске, на Красноармейской улице в микрорайоне Первомайский города Королёв, на Носовихинском шоссе в Балашихе, на Заречной улице в деревне Топканово округа Кашира, на Центральной улице в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Ленина в Истре и на Полевой улице во Фрязине», — говорится в сообщении.Кроме того, были отремонтированы остановочные павильоны на улице Новая Слобода в Ивантеевке и на Пушкинском шоссе на территории Пушкинского городского округа.
Работы провели специалисты Мосавтодора.
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Лев Каштанов