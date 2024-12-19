В люберецком ЖК «Жулебино парк» ввели в эксплуатацию дом на 336 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Корпус №17, построенный в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В корпусе расположено 336 квартир различной планировки — от студий до трёхкомнатных — общей площадью свыше 13,1 тыс. квадратных метров. Входные группы новостройки выполнены в соответствии с принципом безбарьерной среды: на уровне земли. Рядом с домом обустроены детские площадки и места для отдыха», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ЖК «Жулебино парк» уже построены объекты социальной инфраструктуры: есть детский сад на 350 мест и две поликлиники на 100 посещений в смену каждая. Кроме того, ведётся строительство школы на 1,5 тыс. учеников.
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Лев Каштанов