В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Масштабная реконструкция Щёлковских межрайонных очистных сооружений, включая модернизацию и строительство ряда объектов, завершилась в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Благодаря реконструкции на объекте внедрили ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод, доочистку стоков на самопромывных дисковых фильтрах, а также стабилизацию и обезвоживание осадков с использованием аэробных стабилизаторов и систем газоочистки», — говорится в сообщении.После реконструкции производительность очистных сооружений составила 400 тысяч кубометров в сутки. При этом новые технологии исключают возникновение неприятных запахов.
Работы по модернизации в рамках реализации национального проекта «Экология» и по федеральной программе «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».
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