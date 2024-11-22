Чемпионом Евразии по рукопашному бою стал спортсмен из Ленинского городского округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
В Москве состоялся открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою. Воспитанник спортивного клуба «VARDANYAN TEAM» Хушбахт Гафуров занял первое место среди спортсменов в весовой категории до 57 кг в возрастной группе от 18 лет и старше, успешно завершив четыре боя. Ему был присвоен статус мастера спорта международного класса и звание «Чемпиона Евразии по СРБ-ММА 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Я очень горжусь своими бойцами, они показали достойнейшие результаты. Мы столкнулись с серьезными профессиональными противниками. Наши упорные тренировки и командный дух принесли свои плоды. Продолжаем двигаться вперед и достигать новые цели», — сказал тренер спортивного клуба Артур Варданян.Ещё один спортсмен из Ленинского района Ислам Муртазалиев продемонстрировал отличные результаты, заняв второе место и подтвердив звание мастера спорта. По итогам соревнований тренер Артур Варданян получил звание тренера международной категории по смешанному рукопашному бою.
Более 200 участников из девяти стран, включая Азербайджан, Армению, Казахстан и Беларусь, приняли участие в турнире. Соревнования проводились в пятнадцати весовых категориях. Все участники получили дипломы. Победители были награждены чемпионскими поясами и дипломами, серебряные и бронзовые призёры — медалями и дипломами.
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