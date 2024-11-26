В Ленинском округе построят новую трассу для гонок на выживание

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Новую трассу для автогонок на выживание построят на территории Ленинского городского округа, для этих целей выделен участок рядом с селом Молоково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это очень удобная локация. Рельеф позволяет накатать именно такую трассу, которую мы будем считать наиболее оптимальной. По словам самих спортсменов, смена места делает соревнования более конкурентными и зрелищными», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.Отмечается, что в 14-м сезоне гонок на выживание, итоги которого подвели в округе, большинство заездов проводилось на трассе «Казачий дозор», расположенной в деревне Горки. В следующем году эта трасса по техническим причинам будет закрыта.
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