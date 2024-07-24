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Камеры с начала лета заметили 3 тыс. дефектов содержания территорий Подмосковья

24 июля 2024, 11:22
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Камеры системы «Безопасный регион» с начала июля помогли выявить порядка 3 тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья. Об этом сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
Искусственный интеллект «Безопасного региона» может автоматически анализировать видеозаписи и следить за соблюдением норм благоустройства и охраны окружающей среды.
«С начала июля с помощью этих камер выявлено порядка 3 тыс. дефектов на контейнерных площадках региона. Также искусственный интеллект начал фиксировать транспортные средства, размещённые возле КП и препятствующие вывозу отходов. В категории «Парковка перед КП» было выявлено более 600 нарушений. Вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», – уточнил Диденко.


В министерстве отметили, что все обнаруженные нарушения передаются коммунальным службам для обработки посредством специальной системы. Но не все приводят к автоматическому наложению штрафа. Сначала профильным службам дают время для устранения проблем.

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#камеры
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#московская область
#подмосковье
#отходы
#нарушения
Политолог Дудчак: Киев может объявить референдум о проведении переговоров с РФ
24 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Diy13

Затягивание конфликта ещё на годы станет для Украины окончательной катастрофой. Возможно, Киев уже готовит проведение референдума о переговорах с Россией.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. У Украины просто заканчиваются возможности для продолжения ведения боевых действий, а население неуклонно сокращается. Он отметил, что киевские власти вряд ли проведут референдум раньше января. Опрос покажет, что люди устали от войны и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться, считает эксперт.

Однако это вовсе не означает, что Киев согласен капитулировать, уверен Дудчак. Возможно, украинские власти откажутся на притязания на границы 1991 года и согласятся на вывод войск с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — само существование киевского режима. Таким образом, угроза сохранится, продолжится накачка Украины оружием, и лет через пять мы можем получить новый конфликт, считает эксперт.

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Медведчук: Зеленский разрушил дипломатию Евросоюза по Донбассу
24 июля 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский президент Владимир Зеленский разрушил европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе. Именно он виноват в том, что дипломаты стали грубее и жёстче.
Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В материале, опубликованном на сайте движения, политик указывает, что под влиянием главы киевского режима европейских дипломатов «как подменили». Они используют грубые выражения, ведут непримиримую пропагандистскую войну и готовят граждан своих стран к войне реальной.

Бывший депутат Верховной рады подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что Украина может проиграть в конфликте, и несёт горе и лишения своему народу. Медведчук считает, что украинский лидер заразил Запад своей ложной уверенностью, и там теперь царит настоящий «антироссийский шабаш», какого не было даже во времена Холодной войны.

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#зеленский
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Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ
24 июля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/krblokhin

Российская сторона ведет переговоры с Украиной об освобождении в рамках обмена пленными настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко). Также Москва намерена добиваться освобождения ещё пяти представителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом сообщил ТАСС протоиерей Алексей Павленко. Ранее он присутствовал при обмене киевского литератора и активного сторонника УПЦ Яна Таксюра. Сам отец Алексей был освобождён из украинской тюрьмы в 2022 году.

Священник рассказал, что активисты просили обменять восемь человек, пока обменяли троих. Митрополит Арсений находится в днепровском СИЗО, как и другие священнослужители, обвиняемые в государственной измене. По совпадению он сидит в той же камере, в которой в своё время был заключён сам протоиерей Алексей. Вместе с ним сидят ещё два протоиерея и три псаломщика.

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала настоятеля Святогорской лавры, одного из крупнейших монастырей УПЦ, митрополита Арсения (Яковенко) 24 апреля. В самой обители прошли обыски. Священнослужителю предъявили обвинение в передаче российской стороне сведений о перемещении украинских войск.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после этого направил обращения предстоятелям поместных православных церквей и представителям международных организаций. Он назвал арест архиерей очередной карательной мерой киевских властей против УПЦ.

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Штаб Трампа пытается оспорить перевод Харрис средств предвыборного фонда Байдена
24 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/vchal

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии заявляют, что вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, собранными предвыборным штабом действующего президента Байдена.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст жалобы. В документе указано, что Харрис пытается «незаконно присвоить» $91,5 млн, оставшиеся от предвыборной компании Джозефа Байдена, что является «наглым захватом денег», который может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях от 1971 года.

Жалоба направлена против Байдена, Харрис, а также главного распорядителя средств избирательной кампании Кианы Спенсер по поводу «вопиющего нарушения закона» и «составления мошеннических документов». В тексте также утверждается, что это «тонко завуалированный взнос» от одного кандидата другому.

Обозреватели телеканала полагают, что Федеральная избирательная комиссия вряд ли предпримет какие-либо шаги по этому поводу, учитывая традиционно крайне низкие темпы решения вопросов.

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Захарова связала заявления Зеленского о завершении конфликта с ситуацией в США
24 июля 2024, 09:23

Фото: сайт МИД РФ

В эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта могут быть связаны с электоральными циклами в США.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.

«Эта риторика связана с электоральными циклами в США. Такие сигналы посылает Банковая на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов», — заявила Захарова.

По словам дипломата, не стоит ждать искренности от Зеленского в этом вопросе. Ранее он уже говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на такие процессы.

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FT: Послы Евросоюза изучат идею «бессрочной иммобилизации» российских активов
24 июля 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Zerbor

Послы 27 стран-членов Евросоюза проведут встречу в среду, 24 июля, чтобы обсудить предложение о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка РФ. Эта идея была выдвинута Еврокомиссией.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на документ. Ранее, по сообщениям западных СМИ, ЕС предлагал государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Таким образом Евросоюз пытался реагировать на обеспокоенность США по поводу планов G7 по использованию доходов от активов для помощи Украине.

После начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских зарубежных валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В министерстве иностранных дел РФ назвали заморозку российских активов воровством.

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NYT: Жители грузинской провинции жалеют о распаде СССР и не хотят в НАТО
24 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/uskarp

Жители промышленной провинции в Грузии до сих пор выражают сожаления по поводу распада Советского Союза. Они считают эпоху СССР лучшим временем за всю историю республики.
Об этом пишут обозреватели газеты The New York Times. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Грузия в последние десятилетия наметила курс на сближение с Западом, а 60% населения хотят, чтобы страна стала членом Евросоюза, эти призывы не являются убедительными для жителей небольших городов. В стране существует напряжённость между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто продолжает тосковать по советскому прошлому с его доступной медициной и выстроенной социальной инфраструктурой.

Некоторые горожане воспринимают советский период как время репрессий и оккупации. Для других нахождение в составе СССР связано со временем изобилия и процветания, когда у всех была работа. Сейчас во многих провинциальных населённых пунктах процветают пьянство, безработица и наркомания, отмечают авторы материала.

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«Терпеть не может»: Трамп заявил, кто причастен к выходу Байдена из гонки
Трамп: Обама терпеть не может Байдена, поэтому заставил его выйти из гонки
24 июля 2024, 07:23

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама «‎терпеть не может» американского лидера Джо Байдена, поэтому заставил его выйти из предвыборной гонки. Об этом информирует РИА Новости.
«Обама терпеть его не может. Обама принял участие, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — отметил Трамп.

По его словам, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила его. Он добавил, что Байдена бросили все.

«Они все его бросили и сказали: «Либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой». Так и случилось. И у него не было выбора», — поделился своим мнением бывший американский лидер в интервью газете New York Post.

Барак Хуссейн Обама — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. По его словам, её идеи недопустимы.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#джозеф байден
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Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
Пушков: в Демократической партии США наблюдаются признаки раскола
24 июля 2024, 07:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что в Демократической партии Соединенных Штатов Америки начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в стане демократов пошли трещины. Он отметил, что в Америке пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Харрис.

«Видимо, это те в «элите администрации», кто не воспринимал ее всерьез», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что именно этого хотел избежать американский президент Джо Байден — «зерна раскола». Политик отметил, что Харрис вызывает неприятие у многих демократов. По его мнению, это все на руку бывшему президенту США Дональду Трампу.

Камала Харрис — вице-президент США (на этом посту она первая женщина, а также первая афроамериканка и индоамериканка). Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#президент
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