Камеры с начала лета заметили 3 тыс. дефектов содержания территорий Подмосковья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Камеры системы «Безопасный регион» с начала июля помогли выявить порядка 3 тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья. Об этом сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
Искусственный интеллект «Безопасного региона» может автоматически анализировать видеозаписи и следить за соблюдением норм благоустройства и охраны окружающей среды.
В министерстве отметили, что все обнаруженные нарушения передаются коммунальным службам для обработки посредством специальной системы. Но не все приводят к автоматическому наложению штрафа. Сначала профильным службам дают время для устранения проблем.
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«С начала июля с помощью этих камер выявлено порядка 3 тыс. дефектов на контейнерных площадках региона. Также искусственный интеллект начал фиксировать транспортные средства, размещённые возле КП и препятствующие вывозу отходов. В категории «Парковка перед КП» было выявлено более 600 нарушений. Вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», – уточнил Диденко.
В министерстве отметили, что все обнаруженные нарушения передаются коммунальным службам для обработки посредством специальной системы. Но не все приводят к автоматическому наложению штрафа. Сначала профильным службам дают время для устранения проблем.
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Лора Луганская