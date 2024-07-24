Камеры с начала лета заметили 3 тыс. дефектов содержания территорий Подмосковья

Камеры системы «Безопасный регион» с начала июля помогли выявить порядка 3 тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья. Об этом сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.