В Раменском восстановили газоснабжение после выявленной при проверке аварии

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Раменском городском округе выявили утечку газа. Её обнаружили в квартире дома №31 по ул. Коммунистической во время планового техобслуживания газового оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Для безопасности жильцов подачу газа в несколько квартир пришлось приостановить. Сотрудники министерства вместе с управляющей компанией и Мособлгазом организовали обход дома. Собственника попросили обеспечить доступ газовикам для проведения работ. Также была проведена контрольная опрессовка газопровода. Газоснабжение восстановлено в полном объёме», – уточнили в министерстве.Там напомнили о необходимости своевременно обслуживать газовое оборудование и пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проведения работ.
Читайте также:
Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске
В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов
ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
Лора Луганская