Строительство фельдшерского здравпункта в посёлке Пустоши завершат в 2025 году

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Модульный фельдшерский здравпункт строят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, сейчас на объекте ведётся устройство фундамента. Завершить строительство и сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте уже проведены геодезические работы, завезены материалы для благоустройства и смонтировано ограждение вокруг стройки. Сейчас рабочие выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение», — отмечается в сообщении.Площадь фельдшерского здравпункта составит 200 квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты фельдшера, процедурный, смотровой, двухместная палата, кабинет вакцинации и помещение для персонала. За одну смену в здравпункте смогут принять до 36 пациентов.
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