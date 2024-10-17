Строители отчитались о ходе возведения Балашихинской областной больницы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, а также устройство фундаментной плиты на блоках 2,3 и 4. В строительстве заняты 200 рабочих, используется 36 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Общая площадь комплекса зданий Балашихинской областной больницы составит 53 тысячи. квадратных метров. Здесь будет 1123 коечных места. Планом предусмпотрена возможность принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, а также 60 плановых пациентов в день.
Помощь пациентам будет оказываться по 26 профилям, включая кардиологию, челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию и пр.
Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны в четвёртом квартале 2027 года.
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