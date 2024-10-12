В «Ленкоме» рассказали о самочувствии актёра Александра Збруева

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает проходить курс лечения в больнице, поэтому в ближайшее время он точно не выйдет на сцену. Об этом пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова» сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Збруев готовится к выписке и уде 22 октября выйдет на сцену, где сыграет в спектакле «Вишнёвый сад».
Отмечается, что канал не обращался за информацией напрямую в театр. А полный актёрский состав спектакля был опубликован на официальном сайте «Ленкома» 3 октября. В нём Збруев не числится, поскольку он продолжает проходить плановое лечение в стационаре.
Ранее сообщалось, что актёр перенёс тяжёлую операцию.
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Отмечается, что канал не обращался за информацией напрямую в театр. А полный актёрский состав спектакля был опубликован на официальном сайте «Ленкома» 3 октября. В нём Збруев не числится, поскольку он продолжает проходить плановое лечение в стационаре.
Ранее сообщалось, что актёр перенёс тяжёлую операцию.
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Анастасия Чинкова