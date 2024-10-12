Актёр и режиссёр Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы. Его состояние в настоящий момент врачи оценивают как средней тяжести.
Он по-прежнему подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт телеграм-канал Mash. Медики начали давать артисту сильнодействующий антибиотик, так как его организм сильно ослаблен и существует реальная угроза заражения внутрибольничной инфекцией.
У народного артиста РСФСР спутанное сознание. Врачи полагают, что его мозг мог получить повреждения в результате нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Возможно, речь идёт о серьёзной стадии дисциркуляторной энцефалопатии.
В искусственную кому Ливанов был введён 10 октября. Специалисты надеялись, что это поможет восстановиться телу актёра и даст возможность обойтись без отёка мозга. В нейро-реанимацию лучший исполнитель роли Шерлока Холмса всех времён поступил 29 сентября с подозрением на инсульт и жалобами на слабость, нарушение речи, одышку и периодические боли.
Читайте также:
Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное
Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
У народного артиста РСФСР спутанное сознание. Врачи полагают, что его мозг мог получить повреждения в результате нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Возможно, речь идёт о серьёзной стадии дисциркуляторной энцефалопатии.
В искусственную кому Ливанов был введён 10 октября. Специалисты надеялись, что это поможет восстановиться телу актёра и даст возможность обойтись без отёка мозга. В нейро-реанимацию лучший исполнитель роли Шерлока Холмса всех времён поступил 29 сентября с подозрением на инсульт и жалобами на слабость, нарушение речи, одышку и периодические боли.
Читайте также:
Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное
Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Александр Бойцов