В Ленобласти изъяли 10 нелегальных такси за месяц

Рейды выявили 17 нарушений среди таксистов в Ленобласти
Фото: Istock / cesarrosphoto

В Ленинградской области за последний месяц изъяли 10 нелегальных такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Проверки провела межведомственная транспортная комиссия, охватив 213 машин в восьми районах, включая Тосненский, Гатчинский, Всеволожский и Кировский.

Выявлено 17 нарушений, главным образом — работа без лицензии и непрохождение предрейсового контроля. Все нарушители привлечены к административной ответственности, а их автомобили конфискованы.

Софья Метелева

