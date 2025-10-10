В Ленобласти изъяли 10 нелегальных такси за месяц
Рейды выявили 17 нарушений среди таксистов в Ленобласти
В Ленинградской области за последний месяц изъяли 10 нелегальных такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Проверки провела межведомственная транспортная комиссия, охватив 213 машин в восьми районах, включая Тосненский, Гатчинский, Всеволожский и Кировский.
Выявлено 17 нарушений, главным образом — работа без лицензии и непрохождение предрейсового контроля. Все нарушители привлечены к административной ответственности, а их автомобили конфискованы.
Читайте также: