«Метадон и фальшивки»: В суде раскрыли детали заказного убийства в Подмосковье
Суд продлил арест Виорике Кондратюк, которую обвиняют в организации убийства мужа. Как сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда, женщина сначала пыталась отравить супруга.
По словам её сообщника Рината Кажгалиева, она подсыпала мужу метадон, но тот выжил после лечения. Тогда Кондратюк организовала новое покушение. Кажгалиев напал на мужчину у подъезда, применив топор и нож.
За преступление женщина пообещала сообщнику 1,8 млн рублей, но позже выяснилось, что заплатила она билетами «банка приколов». Фактически она перевела ему только 3 тысячи рублей, а затем заблокировала его в соцсетях.
Изначально Кажгалиев взял вину на себя, но позже изменил показания, узнав, что Кондратюк сделала аборт. Он сообщил, что женщина жаловалась на избиения и не желала делить с мужем имущество. Сам Кажгалиев вину признал.
