«Метадон и фальшивки»: В суде раскрыли детали заказного убийства в Подмосковье

10 октября 2025, 19:20

Суд продлил арест подмосковной фигурантке дела о заказном убийстве мужа

Фото: Istock/DedMityay

Суд продлил арест Виорике Кондратюк, которую обвиняют в организации убийства мужа. Как сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда, женщина сначала пыталась отравить супруга.