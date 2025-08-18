В Ленобласти нашли почти 30 истощённых собак на передержке

18 августа 2025, 22:42

На передержке в Гатчинском районе обнаружили десятки собак в тяжёлом состоянии

Фото: Istock / Andrey Ivanov

Волонтёры нашли на одной из передержек в Ленинградской области почти 30 собак, находящихся в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал 78.ru.