В Ленобласти нашли почти 30 истощённых собак на передержке
Волонтёры нашли на одной из передержек в Ленинградской области почти 30 собак, находящихся в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
Животные содержались в частном доме в Гатчинском районе у местной жительницы, которая в течение 11 лет занималась передержкой и пользовалась доверием. Однако на этот раз женщина уехала в отпуск, оставив собак без должного присмотра.
Когда волонтёры прибыли, чтобы проверить условия содержания, оказалось, что две собаки погибли, а ещё трое пропали. Семь животных с признаками сильного истощения и обезвоживания срочно доставили в ветклиники. Остальных разместили на временные передержки.
Связаться с хозяйкой дома пока не удаётся. Волонтёры уже обратились с заявлением в полицию.
Читайте также: