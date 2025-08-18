Роузи Хантингтон-Уайтли впечатлила поклонников своей фигурой на свежих фото
38-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась свежими кадрами, которые, как обычно, вызвали бурю обсуждений в Сети.
Модель отдыхает на Ибице и, судя по всему, не расслабляется даже на отдыхе. Роузи устроила фотосессию в спортивном наряде: белом топе и велосипедках, которые подчеркнули её подтянутую фигуру.
В комментариях подписчики отметили, что мама двоих детей выглядит спортивнее многих юных поклонниц, которые ещё не сталкивались с материнством.
Невооружённым глазом видно, что Роузи много времени посвящает тренировкам. Сама модель рассказывала, что сочетает пилатес, силовой фитнес, растяжку, танцы и аэробику — такое разнообразие позволяет ей заниматься регулярно.
Во время отпуска она чаще тренируется по коротким видео из Сети и прыгает на скакалке.
Отметим, что Роузи уже 15 лет счастлива в отношениях с актёром Джейсоном Стэтхемом. Пара воспитывает двух детей — семилетнего Джека и трёхлетнюю Изабеллу.
