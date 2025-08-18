Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вспомнил травму, из-за которой мог перестать ходить

18 августа 2025, 21:36

Керем Бюрсин поделился историей о серьёзной травме

Керем Бюрсин (Фото: Instagram* / @thebursin)

Керем Бюрсин, известный по роли в популярном турецком сериале «Постучись в мою дверь», в интервью для GQ Türkiye откровенно рассказал о сложном этапе своей жизни.





Он вспомнил происшествие, произошедшее летом 2019 года во время отдыха в Бодруме.



По словам актёра, когда он катался на лодке, его неожиданно сбила волна, и он сильно ударился спиной.





«Страх охватил всё мое тело, и я подумал: “Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?”» — признался Бюрсин.