Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вспомнил травму, из-за которой мог перестать ходить
Керем Бюрсин поделился историей о серьёзной травме
Керем Бюрсин, известный по роли в популярном турецком сериале «Постучись в мою дверь», в интервью для GQ Türkiye откровенно рассказал о сложном этапе своей жизни.
Он вспомнил происшествие, произошедшее летом 2019 года во время отдыха в Бодруме.
По словам актёра, когда он катался на лодке, его неожиданно сбила волна, и он сильно ударился спиной.
«Страх охватил всё мое тело, и я подумал: “Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?”» — признался Бюрсин.Медики предупредили, что ситуация могла закончиться крайне тяжело — если бы удар пришёлся всего на пару дюймов ниже, это могло привести к серьёзному повреждению нерва и параличу.
Актёр отметил, что именно этот опыт стал поворотным в его жизни, укрепив его как физически, так и внутренне.
Бюрсин провёл десять дней в больнице и затем три месяца соблюдал строгий постельный режим. Он признался, что восстановление шло очень медленно, но этот период стал для него временем глубоких размышлений.