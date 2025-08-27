Елена Товстик прокомментировала слова Дибровой и рассказала о чувствах к Дмитрию

27 августа 2025, 22:20

Елена Товстик обратилась к Дибровой и выразила сожаление по поводу её мужа

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик вместе с юристом Катериной Гордон посетила премию VOICE Influencer Awards 2025, где редакция отмечает самых ярких и обсуждаемых героев Сети. Для выхода на красную дорожку жена миллиардера выбрала строгий чёрно-белый костюм с юбкой-футляр и распустила волосы.