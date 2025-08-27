Елена Товстик прокомментировала слова Дибровой и рассказала о чувствах к Дмитрию
Елена Товстик вместе с юристом Катериной Гордон посетила премию VOICE Influencer Awards 2025, где редакция отмечает самых ярких и обсуждаемых героев Сети. Для выхода на красную дорожку жена миллиардера выбрала строгий чёрно-белый костюм с юбкой-футляр и распустила волосы.
В эксклюзивном комментарии VOICE Елена прокомментировала слова Полины Дибровой о том, что они якобы не общались девять лет. Она также рассказала о своих чувствах к Дмитрию, подчеркнув, что считает его пострадавшей стороной в сложившейся ситуации.
«С Дмитрием мы еще не общались. Я была занята шестью детьми, боролась за них. К сожалению, нам еще не удалось увидеться с ним и встретиться, потому что я считаю, что мы оба жертвы всей этой ситуации», — заявила Товстик.
Она добавила, что обе стороны оказались в шоковой ситуации, и ей искренне жаль мужа Полины.
